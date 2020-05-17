Mozilla, Aralık 2020'de Flash Desteğini Tamamen Kesiyor

Uzun yıllar boyunca internet kullanıcılarının vazgeçilmezlerinden bir tanesi olan Flash’ın desteği tamamen kesiliyor. Mozilla, Aralık 2020’den itibaren tarayıcısındaki Flash desteğini tamamen sonlandıracak.

Bütün büyük tarayıcı şirketleri 2020 senesinde tarayıcılarından Flash desteğini kaldırmayı planlıyor. Adobe, 2017 yılında Adobe Flash’ta küçülmeye gittiğini duyurmuştu ve Google, Microsoft ya da Mozilla gibi şirketler de tarayıcılarındaki bu teknoloji desteğini sonlandırma planlarına başlamışlardı. Adobe Flash, 2021 yılından itibaren güvenlik güncellemeleri almayacak.

Firefox, tarayıcısında Adobe Flash’ı entegre etmek için sistemde yüklü olan bir eklenti sistemini kullanıyor. Google Chrome ve diğer Chromium tabanlı tarayıcılar ana Flash entegrasyonuyla birlikte geliyorlar.

Firefox ve Flash

Flash, Firefox tarayıcısında varsayılan olarak kapatılmış şekilde bulunuyor ancak kullanıcılar, gerekli sitelerde Flash’ı tekrardan aktifleştirebiliyorlar. Flash, Firefox’un halen desteklediği tek NPAPI eklentisi konumunda bulunuyor. Microsoft Silverlight gibi diğer NPAPI tabanlı eklentilerin desteği, Mozilla’nın 2017 yılında yayınladığı Firefox 52’de kesilmişti.

Mozilla, Flash daraltma takviminde de bir güncellemeye gitti. Şirket, Flash’ın kaldırılacağı Firefox sürümünü ve tarihini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Flash, Mozilla’nın Aralık 2020’de yayınlamayı planladığı Firefox 84’ün kararlı sürümünde kaldırılacak. Geliştiriciler tarayıcılarında ise destek daha erken son bulacak. Flash, Firefox Nightly’den Ekim 2020 tarihinde kaldırılacak.

Siz de bir Firefox kullanıcısıysanız Flash’ı tarayıcınızdan etkisiz hale getirebilirsiniz ya da sistemden tamamen de kaldırabilirsiniz ki böylece Firefox’tan da kaldırılmış olur. Mozilla’nın Flash ile ilgili şu anki takvimi ise şöyle;

Ekim 2019 (şu anki aşama): Sürekli Aktif (Always Active) seçeneği kaldırıldı. Bir site Flash gerektiriyorsa Firefox izin istendiğini gösterecek.

Ekim 2020: Firefox Nightly 84’ten Flash desteği kaldırılacak

Aralık 2020: Flash desteği, Firefox 84 Kararlı sürümünden kaldırılacak. Bu noktadan sonra herhangi bir Firefox sürümü Flash’ı desteklemeyecek.

Mozilla, Firefox 84 ile birlikte Flash desteğini tamamen kaldırmayı düşünse de her zaman planlarda değişiklik olabilir. Ancak Adobe’un 2021’den itibaren Flash’a güvenlik güncellemeleri vermeyi bırakacağını düşünecek olursak değişiklik pek de olası gözükmüyor. Ayrıca Google, Ocak 2021’de yayınlayacağı Chrome 88 ile birlikte Flash desteğini sonlandıracak. Bu, Chromium tabanlı diğer tarayıcıları da etkileyecek.