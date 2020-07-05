MSI, oyunculardan ziyade daha çok iş hayatına ve günlük kullanıma hitap eden yeni monitörü MSI PRO MP241’i tanıttı. Monitör, 178 derecelik görüş açısıyla oldukça iyi bir deneyim sunuyor.

Oyuncuların yakından tanıdığı bir isim olan MSI, bugüne kadar oyuncular için pek çok yüksek performanslı monitörünü piyasaya sürmüştü. Ancak şirketin son monitörü oyuncular yerine profesyonel insanlara odaklanan bir monitör olarak karşımıza çıktı. MSI, bugün PRO MP241 isimli monitörünü tanıttı.

İş amacıyla veya günlük kullanıma oldukça müsait olan MSI PRO MP241, 23,8 inçlik ortalama bir monitör boyutuna sahip. Monitör, daha geniş görüş açısı için IPS panelle birlikte geliyor. IPS panelle birlikte kullanıcı, 178 derecelik görüş açısına sahip oluyor. Profesyonellere hitap eden monitör, günümüzde standart sayılan 1920 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip.

MSI PRO MP241 özellikleri:

Tabii bu monitör oyunculara hitap etmediğinden monitörde yüksek tazeleme hızları beklemek oldukça yanlış olur. MSI PRO MP241, 60 Hz tazeleme hızıyla standart bir deneyim sunuyor. Monitör, tepki süresi iş hayatında veya günlük kullanımda pek önem taşımadığından 7 ms’lik bir tepki süresiyle piyasaya sürülecek.

MSI PRO MP241, tasarım anlamında oldukça sade ve şık duruyor. Monitör, gayet ince kenarlıklarıyla çoklu monitör kurulumlarının daha da iyi ve verimli olmasına olanak sağlıyor. Ayrıca monitörün 23,8 inçlik bir ekrana sahip olması, monitörün daha az yer kaplamasını da sağlıyor.

MSI PRO MP241, MSI’ın Display Kit programı sayesinde iki farklı program aynı anda görüntülenmesine izin veriyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, ufak bir şekilde de olsa çift monitör deneyimini elde edebiliyor. Monitör, arka kısmında bir HDMI bir de D-Sub girişi bulunduruyor. Dileyen kullanıcı monitörü duvara da monte edebiliyor.

MSI PRO MP241, daha rahat bir kullanım için -5 derece aşağıya ya da 15 derece yukarıya doğru eğilebiliyor. Ancak monitörün standında bir yükseklik ayarı bulunmuyor. MSI, yeni tanıttığı PRO MP241’in fiyatı hakkında herhangi bir açıklama maalesef yapmadı.