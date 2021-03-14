Günümüzde hemen her üniversitenin mühendislik fakültesi açmasının ardından birçok mühendis adayı piyasada kendi işini yapmak konusunda zorlanıyor. Eğer mühendis olmaya karar verdiyseniz piyasada bir adım öne geçebilmek için lise yıllarından itibaren kendinize yatırım yapmanız gerektiğini unutmayın. Aday mühendisler okul mezuniyeti öncesinde neler yapmalı biliyor musunuz?

İş dünyasında iki tip mühendis adayı bulunmaktadır. Bunlardan ilki “mühendislik kavramıyla” üniversite yıllarında tanışan ve sadece okuldan mezun olmaya odaklanan adaylardır. İkinci mühendis adayı “mesleki anlamda” lise hatta ortaokul yıllarında kendini geliştirmeye başlayan ve teoriden ziyade pratik yaparak kendini geliştirenlerdir. Bu nedenle makasın sürekli açıldığını asla unutmayın. İlk etapta iki mühendis adayının da piyasada şartları eşit gibi görünür ancak Türkiye’de “aday mühendis” kavramının hala birçok firmada net olarak oturmamasından kaynaklı, tecrübe ve bilgisi en yüksek olan günü kazanır.

Kendinizi geliştirmeniz ve mesleğinizle ilgili süreklilik sağlamanız için size 7 öneri hazırladık. Yine şunu belirtmekte fayda var, bazen insanlar sadece unvanı için “mühendis” olmayı tercih ediyorlar. Bu durumda da mühendis adayları gerek akademik alanda gerekse iş alanında mutlu olmuyorlar. Hadi o zaman piyasada bir adım öne çıkaracak altın tavsiyelere başlayalım.

#1 Bulduğunuz her boş zamanda alanınızda çalışın

Mühendislik aynı “Tıp” okumak gibidir. Doktorlar nasıl öğrencilikte acil servislerde çalışmaya başlıyorlar ve insan doğasını pratikte tecrübe ediyorlarsa, mühendislerinde yapması gereken kendi “acil servislerini” bulmaları gerekliliğidir. Örnek vermek gerekirse; Elektrik elektronik mühendisi adayının kendi alanında bulacağı part-time bir iş ona teoride öğrendiği birçok bilginin pratikte nasıl çalıştığı konusunda ciddi fikir sağlayacaktır. Okulda aldığınız bilginin sahada yansımasını canlı olarak görmek gerçekten size çok büyük katkı sağlayacaktır.

Bununla beraber “işi ve işleyişi” alanında öğrenmek, pratik etmek mezun olduğunuzda çalışacağınız insanların tutumlarını şimdiden görmenizi sağlayacaktır. Kimlerle nasıl çalışacağınız konusunda ciddi bir birikim sahibi olursunuz. Mühendislerin sahip olması gereken en önemli yeteneklerden biri iletişim becerisidir. İletişim becerisiyle hem ekip çalışmalarını yönetmek ve yönlendirmek sizin için daha kolay olacaktır hem de “sorunun kaynağını tanımlamak, çözmek ve test etmek” konusunda uygulayıcıyı anlamanızı kolaylaştıracaktır. Bu durumu es geçip sadece staj döneminde bir şeyler öğrenmeye çalışırsanız iş piyasasına çıktığınızda oldukça zorlanabilirsiniz.

#2 Mümkünse alanınızda meslek yüksek okulundan arkadaş edinin

Meslek lisesi öğrencilerinin daha çok tercih ettiği meslek yüksek okullarından arkadaş edinmeye çalışın. Muhtemelen 3. sınıftayken sınıf arkadaşı olabilirsiniz. MYO’da ki öğrenciler henüz öğrenci aşamasında teknisyen olarak mezun olduktan sonra tekniker olacakları için pratik tecrübe olarak sizden daha ilerideler. Uygulama ve pratik alanında bu arkadaşlardan öğrenebileceğiniz çok şey olduğunu asla unutmayın. İşinizi sadece matematiksel hesaplamalar yapmak olarak tanımlayıp hataya düşmeyin. Bir işin uygulanabilirliği en önemli konulardan biridir.

Mimari tasarlamak, ar-ge yapmak, sorunları anlamak ve çözüm üretmek, eleştirel düşünmek gibi birçok konuda ürünü tanımak, anlamak gerçekten büyük önem arz ediyor. Çalışma prensipleri gerçekten önemli konulardan bir tanesi. Bugün jeoloji mühendisliği için bile düşündüğünüzde “doğayı anlamak” ne kadar önemli bunu göz önünde bulundurun. Bulunduğunuz coğrafyanın jeolojik geçmişi ve gelişimini çözümleyebilmek hatta ileri derecede tarih bilmek elzem konulardan bir tanesi.

#3 Dil öğrenmek ve kaynak araştırmak

Bir mühendis adayı olarak mutlaka iki dil daha öğrenmeniz gerekliliğini unutmayın. Global kaynakları okumak için İngilizce evet çok mantıklı bir seçenek ki mutlaka cebinizde olması gerekir. Aynı zamanda mesleğinizin “anavatanı” konusunda bir dil daha öğrenmeniz gerekmekte. Bilgisayar mühendisi adayıysanız çoğu zaman sadece İngilizce bilmek yetecektir ancak elektronik ya da mekatronik mühendisleri için “Japonca ya da Çince” kötü bir seçenek değildir. Teknoloji devlerinin özellikle üretim tesislerinin bulunduğu ülkeleri gözlemleyebilirsiniz.

Diğer ülkelerde alanınızdaki gelişmeler ve yapılan projeler konusunda ciddi bir birikim sahibi olma her zaman vizyon olarak gelişmenize olanak sağlar. Mühendislerden her zaman yaratıcı olmaları beklenir, bu nedenle vizyon genişletme gerçekten çok önemli bir konudur. Dünyaya ne kadar açılırsanız ve bir mimarinin nasıl geliştiğini anlarsanız o kadar çok vizyon genişlemesi yaşayabilirsiniz. Unutmayın “çalışma prensiplerini anlamak” önemli bir konudur.

#4 Değişim programlarını tercih etmeye çalışın

Erasmus ve AIESEC gibi değişim programlarını tercih etmeye çalışın. Yurtdışına çıktığınız zaman "döndüğümde ya derslerimi saymazlarsa" korkusuna kapılmayın sakın. Yurtdışındaki eğitim ve mühendislik alanlarında neler yapıldığını gözlemlemek çok önemli. Kısa süreli gözlemler bile bu noktada alanınıza bakışınızın değişmesini sağlayabilir.

Temelde çalışma prensipleri çok önemlidir. Çalışma modeli konusunda dış ülkeleri gözlemek gerçekten başarılı işler çıkarmanızı sağlayabilir. Aslına bakarsanız alanınızın en çok üretim yapılan ülkesine gitmekte sizin için faydalı bir deneyim oluşturabilir. Düşündüğünüzde inşaat mühendisliğinde okuduğunuzu varsayalım, Dubai, İtalya ya da Rusya mimari ve yapı alanında size çok şey katabilir. Bundan dolayı değişim programlarını tercih edebilir yahut kısa süreli geziler yapabilirsiniz.

#5 Şehir değiştirmekten korkmayın

Mühendis adayı olarak asla şehir değiştirmekten korkmayın. Mesleğinizin “memleketi” neresiyse orayı tercih etmek ilk önceliğiniz olmalı. Bulunduğum şehirde kalacağım diye size katkısı olmayacak şirketlerde çalışmayı düşünmeyin. Bu sizi hem psikolojik hem de yaratıcılık alanında zedeleyecektir.

Basamak olarak kullanacağınız bir işe başladıysanız bile zamanı geldiğinde mutlaka ayrılmak konusunda tereddüt etmeyin ancak kendinizi alanınızda geliştirmeye devam edin. Mühendis olarak “insanlığa ve bilime katkıda bulunmak” ilkesi aklınızdan hiçbir zaman çıkmamalı. Farklı bir şehirde yaşamak fikri bu nedenle bile sizi asla korkutmamalı.

#6 Networking yapın

Alanınızda uzman kişilerle iletişime geçmekten, soru sormaktan korkmayın. Alanınızla alakalı etkinliklere, fuarlara, seminerlere, meet uplara mutlaka katılın. İnsanları sıkmadan fikir danışırsanız çoğunlukla kimse sizi terslemez. İş hayatınızda emin olun yaptığınız bu networking çok işinize yarayacak. Hatta alanınızın ham madde ve tedarik fuarlarına bile gidebilirsiniz. İthalat ve ihracat fuarlarında bile işinize çok yarayacak bağlantılar kurabilirsiniz.

Koronavirüs döneminde de LinkedIn üzerinden ağınızı genişletmeye başlamanızda fayda var. Alanınızdaki firmaları takibe alıp fuar tarihlerini buradan gözlemleyebilirsiniz. Yine firmaların yaptığı etkinlikler ve yeni ürünler konusunda hep güncel kalırsınız. Takip ettiğiniz firmada çalışan mühendislerle de iletişime geçebilirsiniz, bu da çok önemli bir konu. İnsanlar zamanla sizdeki ışığı fark edebilirler.

#7 Mühendis olmayı gerçekten isteyip istemediğinizi kendinize sorun

Aslında üniversite tercihi yapacakken bu soruyu kendinize gerçekten sorun. Mühendis olmak aynı doktor olmak gibi yukarıda da belirtmiştik. Uzun ve zahmetli bir yolculuğu olan mühendislik macerasına atılmak konusunda tüm koşulları göz önünde bulundurun. İsmi gerçekten “havalı” olan mesleklerden birini seçiyorum gibi sakın düşünmeyin.

Mühendis adayı olup ardından bir mühendis olduğunuzda tüm hayatınızın aritmatiksel işlemlerden ibaret olmayacağını da unutmayın. Sosyal yeteneklerinizi geliştirip insanlarla sürekli etkileşim içinde olmanız gereken pozisyonların çokluğunu da sakın es geçmeyin. Bu nedenle kendinizi sürekli güncel tutup geliştirmeniz gereken bir mesleğe adım atıyor olduğunuzu sakın unutmayın.

Kısacası sizlere iş hayatı konusunda tavsiyeler vermeye çalıştık. Umarız başarılı olmuşuzdur, lütfen yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın.