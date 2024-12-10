Musluk Taktığınızda Hayrat Gibi Su Veren Enteresan Ağaç

Huş ağaçlarına bir delik açarsanız mineral ve vitamin açısından zengin bir su elde edebilirsiniz. Hatta bazı ülkelerde bu su, şişelere koyularak satılıyor. Peki tam olarak nasıl elde ediliyor ve nasıl bir sıvı bu?

Huşgiller familyasına ait olan Huş ağacı (Betulaceae); dayanıklılığı, estetik görünümü ve kullanım alanlarının yanı sıra musluk gibi su akıtmasıyla ön plana çıkıyor.

Bu öyle hafife alınacak bir miktar değil. Birkaç saat içinde yarım kova Huş özü denilen suyla doluyor. Gelin, bu ilginç ağacı birlikte inceleyelim.

İlk olarak Huş ağacının özelliklerinden biraz bahsedelim.

Ilıman ve serin yerlerde yetişen Huş ağaçlarının ışık gereksinimleri fazla olup hızlı bir şekilde büyüyorlar. İnce ve düzgün soyulabilen kabuklarıyla dikkat çeken bu ağaçların çiçekleri ise kedi tırnağı şeklinde salkımlardan oluşuyor.

Meyveleri genellikle 15-25 metre arasında değişiyor ve hiç şüphesiz en ilgi çekici özelliklerinden biri de delik açıldığında foşur foşur sıvı vermeleri.

Hayrat gibi su veriyor.

Yaprak ve kabuklardan elde edilen özler, idrar söktürücü ve antiseptik özelliklere sahip oluyor. Tabii bu tarz tedavi yöntemlerini doktorunuza danışmadan kullanmamanız gerektiğini belirtmeden geçmeyelim ve devam edelim.

Ağaca bir delik açma ve musluk koyma yoluyla elde edilen öz, yalnızca kış sonu ve ilkbahar başında, yani yılın bir ayında hasat edilebiliyor. Aksi takdirde acı bir tat oluşuyor. Hasat işlemini yaptıktan sonra deliği kapatıp iyileşmesini hızlandırmanız gerekiyor.

Elde edilen öz; vitamin ve mineral açısından epey zengin ve bazı ülkelerde şişelenerek satılabiliyor.

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