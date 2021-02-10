Bakan Varank: Uzaya Gidecek İlk Türk, Bir Kadın Olabilir

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin yeni gündemi uzay çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Uzaya gitme konusunda kararlı olunduğunu ima eden Varank, uzaya gidecek ilk Türk'ün bir kadın olabileceğinin sinyallerini verdi. Ayrıca Türkiye, uzay çalışmaları için üç ülkeyle anlaşmaya vardı.

Türkiye, dün akşam itibarıyla yeni bir sürecin içerisine girmiş gibi görünüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamalara göre Türkiye, 2023'te Ay'a ulaşmayı hedefliyor. Milli Uzay Programı tanıtımı kapsamında yapılan açıklamalara göre kendi uzay aracımızı geliştirmek, yeni nesil uydular ile rakiplerimize kafa tutmak ve bir vatandaşımızı uzaya göndermek, bundan sonraki yıllardaki önemli hedef noktalarımızdan bazı olacak.

Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar, vatandaşları heyecanlandırmış durumda. Ancak bu heyecan, kolay kolay durulmayacak gibi görünüyor. Zira Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından yapılan yeni açıklamalara göre Türkiye, uzayda kendine yer edinme konusunda fazlasıyla ciddi. Anadolu Ajansı'nın Editör Masası programına konu olan Varank, Türkiye'yi neler beklediğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye, mevcut kabiliyetlerinin üzerine çıkacak

Bakan Varank tarafından yapılan açıklamalara göre uzay çalışmaları, Türkiye'nin kabiliyetlerini büyük ölçüde artıracak. Bunun ekonomik anlamda da çok önemli olduğunu söyleyen Mustafa Varank, hedeflerin tutturulması durumunda uzay ekonomisinin konuşulmaya başlacağını belirtiyor. Ancak bu işlerin zorlu olsa da sadece paraya bağlı olmadığını ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, siyasi sahiplenme sayesinde daha büyük bir gücün bulunduğunun altını çiziyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre Türkiye, uzaya astronot gönderme konusunda kararlı. Bu konuyla ilgili de bazı açıklamalarda bulunan Mustafa Varank, Erdoğan'ın uzaya kadın astronot göndermek istediğini ifade ediyor. Çalışmalarını bu doğrultuda sürdüreceklerini söyleyen Varank, misyon için en uygun vatandaşın uzaya gidip, misyonu tamamlamasını sağlayacaklarını belirtiyor.

Uzay alanında iş birliği anlaşmaları yapılmaya başlandı

Bakan Varank tarafından yapılan açıklamalara göre Türkiye, uzayla ilgili yapılacak çalışmalarda iş birliği yapmaya hazır. Hatta bu bağlamda 3 ülke ile anlaşma imzalandığını, Azerbaycan ve Pakistan ile de anlaşmanın son aşamasında olunduğunu, kısa bir süre sonra imzaların tatılacağını söyleyen Varank, Göbeklitepe'de ortaya çıkan ve kısa bir süre içerisinde de kaybolan monolit için, güzel bir espri olduğunu ifade etti.