Nubia, Mobile World Congress 2024'te müziğe odaklanan akıllı telefonu Nubia Music'i duyurdu. Bu akıllı telefonda özel bir hoparlör ve iki kulaklık girişi bulunuyor.

Akıllı telefonlar geliştikçe farklı nişlerde ürünler de üretilmeye başlandı. Genelde oyunlara odaklı cihazlar görsek de Nubia farklı bir alana, müziklere odaklandı. Hem çifte kulaklık girişi olması hem de yapay zekâ ile yüksek ses çıkışı ile dikkatleri çeken telefonun görüntüsü de eski müzikçalarlardan ilham alıyor.

Telefonun merkezinde yer alan müzik teknolojileri arasında ilki, "müzik nefesi" adı verilen görsel deneyim oldu. Esas öne çıkan nokta ise telefonun müzik için geliştirilmiş olan yapay zekâsı olarak gözüküyor.

Nubia Music tasarımı bu şekilde:

Nubia Music Özellikleri

İşlemci UNISOC RAM 8 GB Depolama 128 GB/256 GB Ekran 6.6 inç FHD+ 90Hz LCD Arka Kamera 50 MP çift kamera Batarya 5000 mAh Ses Çıkıları DTS: X Ultra, çift kulaklık girişi

Yapay zekâ, ses algoritmasını güçlendiriyor ve %600 daha yüksek ses çıkışına imkan veriyor. Bu yapay zekâ sadece sesi yükseltmekle de kalmıyor ve örneğin bassları ya da diğer sesleri de düzenliyor. Böylece kalabalık ortamlarda da Nubia Music ile keyifli zaman geçirmek mümkün.

Cihazın 5000mAh'lik bataryası, uzun süreli kullanımı da destekleyecek. Böylece telefonu sürekli olarak şarja takmak gerekmeyecek. Genel olarak baktığımızda ise Nubia Music, müziğini yanında taşımak isteyenler için ilgi çekici bir alternatif olarak raflardaki yerini alacak. Cihazın fiyatının ise 129 dolar olacağı ifade ediliyor.