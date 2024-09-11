Sosyal medyada gördüğümüz akımlara katılmak bazen sağlığımız için risk oluşturabiliyor.

Sosyal medyada sık sık karşımıza farklı akımlar çıkıyor. Bu akımların bir kısmı ise sağlığımızı riske atıyor. Geçmişte de tehlikeli noktalarda poz vermeye çalışırken, bulaşık makinesi deterjanı yerken gördüğümüz insanlar, sonrasında sağlık sorunlarıyla karşılaşabiliyorlar ya da hayatlarını kaybediyorlar.

Bu akımların en sonuncusu ise "Ne kadar güveniyorsun?" ya da daha "Neden güvenmiyorum" temalı akım oldu. Bu akımda kişiler, bir yakınlarının kullandığı araçların önünde duruyor ve sonrasında da diğer kişi, mümkün olduğunca yakın bir noktada duruyor. En azından durmaya çalışıyor demek daha doğru zira çokça çarpma da görüyoruz.

Arabayla şaka olmaz

Otomobiller ya da motosikletlerle yapılan bu akımda sık sık kazalar da oluyor ve hatta bu kazalar yaralanmalara kadar gidebiliyor. Araçların düşük hızda hareket ediyor olması da her zaman için durumu kurtarmaya yetmeyebiliyor. Yüzlerce kilo ağırlığa sahip metal araçlar, çarpma anında ciddi yaralanmalara neden olabiliyor.

"Ne kadar güveniyorsun?" akımı ilk olarak TikTok'ta ortaya çıkmış olsa da diğer mecralara da hızla yayıldı. Pek çok kişi sevdiklerinin kullandığı araçların önüne geçerek frenlemeyi beklediği videolarda çarpışma etkisiyle savrulurken görülüyor.

Öncelikle araçlarda her şey bizim kontrolümüzde değil, dünyanın en iyi frenlemesine de sahip olsanız asfaltın yol tutuşundan dolayı durma noktasını kaçırabilirsiniz. 2 tonluk bir araba, ortalama bir yürüme hızı olan 5 kilometre hızla size sadece 1 saniye boyunca temas ettiğinde ve sizi 30 santimetre hareket ettirdiğinde vücudunuza 9,259 kilonewton kuvvet uygular. Bu da yaklaşık 945 kilogramlık bir kuvvet uygulanması anlamına gelir. Böyle bir çarpışmada zarar görme ihtimaliniz oldukça yüksektir. Bu kuvvet ilk önce temas noktasına uygulanır ve sonrasında vücudunuza dağılır.