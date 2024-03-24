Günümüzde mobil işletim sistemi deyince aklımıza sadece iOS ve Android işletim sistemleri geliyor. Peki neden teknolojinin hızlı bir şekilde ilerlediği bu dönemde yeni bir mobil işletim sistemi üretilemiyor?

Akıllı telefon pazarı, her geçen yıl yenilikçi teknolojiler ve çığır açan tasarımlarla adından söz ettiren yeni üreticilerin katılımıyla sürekli olarak büyüyor. Bu yeni firmalar, tüketicilere sunmak üzere geniş bir yelpazede çeşitli modeller üretmesine rağmen, Android ve iOS'un egemenliğini sarsacak alternatif mobil işletim sistemi üretmiyorlar.

Bu durumun altında yatan nedenleri detaylı bir şekilde inceleyerek, akıllı telefon endüstrisinin bu çarpıcı paradoksunu daha iyi anlamaya çalışalım.

En önemli neden olarak uygulama mağazaları karşımıza çıkıyor.

Android ve iOS, dünyanın en büyük mobil uygulama mağazalarına sahipler ve sırasıyla 3,6 milyon, 2,5 milyon olmak üzere benzersiz uygulamaları barındırıyolar. Bu durum, uzun yıllar uygulama geliştiricilerinin iki işletim sistemini desteklemeye devam edeceğini ve yeni işletim sistemleriyle ilgilenmeyeceklerini gösteriyor.

Ek olarak yakın zamanda Microsoft Windows Phone ve BlackBerry gibi işletim sistemleri, sınırlı uygulama seçenekleri yüzünden başarısız oldular ve aktif kullanıcı sayıları az olduğu için de geliştiricileri ikna edemediler.

İşletim sistemlerinin yüksek bakım maliyetleri bulunuyor.

Yeni bir mobil işletim sisteminin geliştirilmesi, önemli bir başlangıç yatırımının yanı sıra sürekli güncellemeler ve güvenlik yamalarının geliştirilmesi anlamına geliyor. Bu da maliyetleri yüksek seviyelere çıkartıyor. Yüksek maliyetler ise üretici firmaların kendi işletim sistemlerini üretmeye sıcak bakmamalarına sebebiyet veriyor.

Operatörler ile çalışmalar yapılması gerekiyor.

Yeni işlerim sistemlerinin, mevcut mobil operatörler ve onun teknolojileriyle uyumlu olması gerekiyor. Bu da operatörler için ek bir zorluk teşkil edebiliyor ve yeni sistemin benimsenmesini daha da zorlaştırıyor.

Bütün bunlar çözülse bile kullanıcı direnci çok zor kırılıyor.

Kullanıcılar ve işletmeler genellikle yeni teknolojilere geçiş konusunda tereddütlü davranıyorlar. Özellikle de mevcut ihtiyaçları karşılanan kullanıcılar yıllarca aynı işletim sisteminde kalabiliyor. Bu direnç ise yeni bir işletim sisteminin yaygın olarak kullanılmasının önünde büyük bir engel teşkil ediyor​​.

Özetle altında tamamen finansal sebepler yatıyor.

Bütün yapboz parçalarını birleştirdiğimizde yeni bir mobil işletim sistemi üretilmemesinin altındaki nedenin finansal sebepler olduğunu görüyoruz. Uygulama geliştiricileri kullanıcısı az olan bir sistem için uygulama üretme maliyetlerinden kaçınırken teknoloji geliştiren firmalar ise bakım maliyetlerinden kaçınıyor. Durum böyle olunca da yeni bir mobil işletim sistemi karşımıza çıkmıyor.

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