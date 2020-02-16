Instagram’ın CEO’su, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmada Instagram’ın neden hâlâ iPad için uygulama geliştirmediklerini açıkladı. CEO, bunun temel sebebini arz/talep ilişkisine bağladı.

Instagram’ın mobil uygulamasını kullanmak istediğiniz cihaz iPad'se bazı problemlerle karşılaşabilirsiniz çünkü bilindiği üzere platformun iPad'e özel bir uygulaması bulunmuyor.

Instagram’ın CEO’su Adam Mosseri, şirketin neden hâlâ iPad için Instagram geliştirmediklerini açıkladı. Bunun nedeni sorulduğu zaman sebebi arz/talep ilişkisine bağlayan Mosseri, Instagram’ın iPad’lere uzunca bir süre daha gelmeyeceğini ifade etti.

'Yapacak daha kârlı işlerimiz var'

Mosseri'ye göre Instagram'ın sadece iPhone’larda olmasının temel nedeni, şirketin her maddi kaynaklarını verimli değerlendirmek istemesi. CEO'nun "Yapmamız gereken çok şey var ve hepsinin bir iPad uygulamasından daha kârlı olduğunu düşünüyoruz” açıklaması, aslında tüm bu sorulara cevap oluyor.

Adam Mosseri, "Bir iPad uygulaması oluşturmayı bizler de elbette istiyoruz ancak yapmamız gereken daha önemli şeyler var" dedi ve tüm bu önemli işlerin içinde iPad için Instagram uygulaması yapmanın akıl kârı bir iş olmadığını savundu.

Bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda şirketin bir iPad uygulaması üzerinden doğrudan mesaj göndermeyi neden öncelik hâline getirdiği sorulduğunda yapılan açıklamada doğrudan mesajların önemli olduğu söylendi.

Bir iPad uygulamasının Instagram'ın yol haritasında olduğu düşünülmüyor. Facebook'a ait bir şirketin geniş kaynaklarını göz önüne aldığınızda Mosseri'nin açıklaması kullanıcıları tatmin etmeyebilir. Peki bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.