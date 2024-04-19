Yılın her çeyreğinde kaç aboneye sahip olduğunu paylaşan Netflix, 2025'ten itibaren bunu yapmayı bırakacağını açıkladı. Açıklamanın ardından şirketin hisseleri düşüş gösterdi.

Uzun süredir dünyanın en popüler sinema ve dizi platformu konumunda bulunan Netflix, dün gece 2024’ün ilk çeyreğine dair verilerini paylaştı. Şirket, toplam abone sayısının son üç ayda 9,33 milyon artarak 270 milyona ulaştığını ifade etti. Bu da beklentilerin çok üstüne çıktığını ortaya koydu.

Ancak dikkat çeken tek açıklama bu değildi. ABD merkezli şirket, 2025 yılından itibaren abone sayısını açıklamayacağını duyurdu. Normalde her üç ayda bir bu veriye dair bilgi paylaşıyordu.

Açıklamanın ardından hisseleri düştü

Netflix’in abone sayısını artırmayacağını açıklaması, yatırımcılardan pek olumlu bir dönüş almadı. Öyle ki şirketin hisseleri (NFLX), abone sayısını paylaşmayacağını duyurmasının ardından %4,85 kadar düşüş göstererek 581 dolara kadar geriledi. Bu haberin yazıldığı sırada ise 611 dolardan işlem görüyor.

Artık abone sayısı o kadar önemli değil

Şirket, hissedarlarla paylaştığı mektupta, platformda geçirilen zamanın “müşteri memnuniyetinin en iyi göstergesi” olduğu ve bu nedenle 2025’in ilk çeyreğinden itibaren abone sayılarını açıklamayı bırakacağını aktar.

Gelir ve kârın az olduğu zamanlarda abone sayısının önemli olduğunu ancak şu an güçlü bir kâr ve serbest nakit akışına ulaştıklarını ekleyen platform, aboneliklerin artık sadece büyümelerinin bir “bileşeni” olduğunu söylüyor. Toplam sayıya artık odaklanmamasının bir başka nedeni olarak ise abone başına gelirin farklılık gösterebilmesi ve bir abonelik katmanının diğerinden daha fazla gelir getirebilmesi gösteriyor.

Netflix’in, abone sayısını paylaşmayı tamamen bırakmayacağını belirtelim. Şirket, “önemli dönüm noktalarını aştığında” bu sayıları açıklayacağını söylüyor.