Netflix'in ailesini öldürten bir kadını konu edinen "What Jennifer Did" isimli yeni suç belgeselinde yapay zekâ ile oluşturulmuş görseller kullandığı iddia edildi. Fotoğraflarda, yapay zekâ görsellerinde rastladığımız sorunlara benzer hatalar bulunuyor.

Yapay zekâ teknolojileri hayatımızın her alanına yayılmış durumda. Sinema ve televizyon da bunlardan biri. Artık yapay zekâyla oluşturulan görseller, senaryolar ve hatta müzikler, film ve dizilerde kullanılabiliyor. Örneğin birkaç gün önce ChatGPT’nin Hindistan yapımı bir dizide söz yazarı olarak jeneriğe eklendiğini görmüştük.

Bugün ise Netflix bu konuyla gündeme geldi. Ortaya atılan bir iddiaya göre platformda yayımlanan bir suç temalı bir belgeselde yapay zekâ görselleri kullanılmış olabilir.

What Jennifer Did isimli suç belgeselinde yapay zekâyı andıran fotoğraflar kullanıldığı söyleniyor

Söz konusu yapım, “What Jennifer Did” isimli bir gerçek suç türündeki bir belgesel. 10 Nisan günü yayımlanan yapım, 2010 yılında ailesini öldürmesi için tetikçi tutan ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Jennifer Pan isimli Kanadalı bir kadını konu ediniyor.

Söylentiye göre içeriğimizde görebildiğiniz görüntülerin yapay zekâ ile oluşturulmuş ya da manipüle edilmiş olma ihtimali var. Yapay zekâ olasılığı daha yüksek çünkü detaylı baktığımızda bunu görebiliyoruz.

28’inci dakika civarlarında görünen fotoğraflarda; garip eller, yüz kısımlarında tuhaflıklar, arka plandaki objelerdeki gariplikler ve dişlerdeki farklılıklar gibi unsurlar direkt olarak gözümüze çarpıyor. Bu tarz hatalarla genellikle yapay zekâ görsellerinde karşılaşmamız da ihtimali güçlendiriyor.

Gelen bilgilere göre fotoğraflar, Nam Nguyen isimli bir kişinin açıklamalarının ardından geliyor. Bu kişi, Jennifer Pan’in lise arkadaşı. Nguyen, Pan’in kişiliğini “neşeli, mutlu, kendine güvenen ve samimi” olarak nitelendirmiş. Pan’e ait olduğu söylenen fotoğraflar da bunu göstermek için kullanılmış.

Jenny Popplewell tarafından yazılıp yönetilen belgeselde gerçekten yapay zekâ kullanılıp kullanılmadığını bilmiyoruz. Tamamen bir iddia olduğunu tekrar vurgulayalım. Netflix’ten herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak kullanılmış olma ihtimali, artık sektörde yapay zekânın iyice yaygınlaşmış olabileceğinin bir göstergesi. Yaşanmış bir olayı manipüle etmenin ve gerçekmiş gibi göstermek için bu tarz fotoğraflar kullanmanın biraz endişe verici olduğunu da söylemek mümkün.