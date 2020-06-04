Netflix, HD ve HDR10 Gelen Yeni Telefonları Doğruladı

Netflix, HD ve HDR10 desteğini bazı Asus ve TCL cihazlarda genişletti. Bu doğrulamaya göre Asus ZenFone 6 cihazı hem HD hem de HDR10 desteği almış oldu.

Dünyanın en çok kullanıcıya sahip çevrimiçi film - dizi izleme platformu Netflix, her Android cihazda aynı kalitede yayın hizmeti vermez. Bazı cihazlarda HD desteği bulunmayan Netflix, düzenli olarak yeni telefonlara HD ve HDR10 desteği sunduğunu duyuruyor.

Şirketin son doğrulamaya göre bazı Asus ve TCL marka akıllı telefonlara HD ve HDR10 desteği geldi. Bu doğrulamaya göre bu akıllı telefona sahip kullanıcılar Netflix’ten daha yüksek kalitede film veya dizi izleyebilecek.

Netflix’in son olarak HD ve HDR10 desteği sunduğu cihazlar

HD desteği sunulanlar

Asus ROG II

Asus ZenFone 6

TCL 10L

TCL 10 Pro

HDR10 desteği sunulanlar

Asus ROG II

TCL 10L

Aslında ZenFone 6’nın geçen yıl çıktığı göz önüne alındığında Netflix’in bu güncelleme için biraz geç kaldığını söylemek mümkün. Yine de bundan sonra açıklanan cihazlarda daha iyi bir Netflix deneyimi sunulacak.

Netflix’in web sürümünde planlara göre kalite farkı zaten bulunuyor. Şirket, platformdaki içerikleri 4K kalitesinde sunuyor. Elbette bu yayınları sorunsuz bir şekilde çalıştırmak için sağlam bir internet gerekiyor. Bu sebeple ülkemizdeki Netflix kullanıcıları genel olarak Full HD planı bulunan Netflix hesaplarına yöneliyorlar.