Netflix, Mini Dizisi Hollywood’un İlk Fragmanını Yayınladı

Netflix, yedi bölümlük mini serisi Hollywood’un ilk fragmanını yayınladı. Ryan Murphy ve Ian Brennan tarafından ortaklaşa yaratılan dizi, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Hollywood’da başarı yakalamayı amaçlayan bir grup hevesli aktör ve film yapımcısının macerasını izliyor.

Dijital yayın platformu Netflix, birbirinden etkileyici yapımların olduğu kütüphanesine ses getirecek bir dizi daha eklemeye hazırlanıyor. 1 Mayıs’ta izleyicilerle buluşacak olan mini serisi Hollywood’un ilk fragmanını yayınlayan şirket, beklediğimize değecek bir yapıma imza atmış gibi görünüyor.

Yedi bölümden oluşan Netflix orijinalinin arkasında, daha önce Glee ve Scream Queens’te birlikte çalışan Ryan Murphy ve Ian Brennan bulunuyor. Her sezonu farklı bir konuya ve karakter kadrosuna ev sahipliği yapan korku türündeki meşhur dizisi American Horror Story ile müthiş bir başarı yakalayan Murphy, 2018’in başında Netflix ile 300 milyon dolarlık dev bir içerik anlaşmasına imza atmıştı.

Hollywood, sinema sektöründe yer bulmaya çalışan bir grup aktör ve film yapımcısının hikayesini izliyor

Başarılı yapımcının Ratched ve The Politician dizilerinin ardından hayata geçirdiği üçüncü Netflix projesi olan Hollywood, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kendilerine sinema sektöründe yer bulmaya çalışan bir grup aktör ve film yapımcısının hikayesini takip ediyor.

Bugün dahi Hollywood'un peşini bırakmayan ırk, cinsiyet ve cinsellik üzerine önyargılara ve kurulan haksız sistemlere eşsiz bir bakış sunan dizi, Hollywood'un Altın Çağı'nın yaldızlı perdesi altında neler yaşandığını gözler önüne seriyor. Dizinin bu anlamda, Netflix’in son dönemdeki en iddialı projelerinden biri olduğunu söylemek sanıyorum yanlış olmaz.

Yedi bölümden oluşan mini serinin arkasında Ryan Murphy ve Ian Brennan bulunuyor

Hollywood'un oyuncu kadrosunda, Darren Criss, David Corenswet, Jeremy Pope, Samara Weaving, Laura Harrier, Jim Parsons, Dylan McDermott, Holland Taylor, Patti LuPone, Jake Picking, Joe Mantello, Maude Apatow, Mira Sorvino ve Rob Reiner gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

Murphy ve Brennan tarafından yaratılan yedi bölümlük Hollywood adlı dizisi, 1 Mayıs’ta Netflix kütüphanesindeki yerini alacak. Dilerseniz, lafı daha fazla uzatmadan, sizleri diziden yayınlanan ilk fragman ile başbaşa bırakalım. Keyifli seyirler.

Hollywood fragmanı