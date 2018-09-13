Netflix'in en ucuz ve pahalı olduğu ülkeler açıklandı. Kuzey Avrupa ülkeleri, Netflix'e en fazla abonelik ücreti ödeyen ülkeler olurken Türkiye, Netflix'in en ucuz olduğu ülke oldu.

İnternetin yaygınlaşması ile birlikte film ve dizi izleme alışkanlıklarımız da TV’den çevrimiçi ortama taşınmış durumda. Çevrimiçi yayın akışı söz konusu olduğunda Netflix, sektörün bir numaralı servisi olabilir. Fakat Netflix’in abonelik ücreti hizmet verdiği bölgelere göre değişiklik göstermektedir. Maliyetler ve hizmet verilen bölgede sunulan kütüphanenin genişliği, Netflix fiyatlarını etkileyen en önemli etken konumunda bulunuyor.

VPN servisleri kullanarak Netflix’e farklı ülkeler üzerinden abone olabilirsiniz. Fakat abone olacağınız ülkeyi seçerken o ülkenin mevcut içerik kütüphanesine ve aylık abonelik ücretine dikkat etmeyi unutmayın. Netflix abonelerine temel, standart ve özel olmak üzere üç farklı plan sunmaktadır. Aşağıdaki tablolar, temel abonelik paketleri baz alınarak hazırlanmıştır.

Netflix’in En Pahalı Olduğu Ülkeler

Netflix’in en pahalı olduğu ülkeleri incelediğimizde Kuzey Avrupa ülkelerinin ortalamanın çok üzerinde aylık abonelik ücretine sahip olduğu görülüyor. Bu ülkelerin gelir ortalamalarının da yüksek olduğunu düşünürsek Netflix’in ortalama geliri, fiyat belirleme konusunda dikkate aldığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Netflix’in En Ucuz Olduğu Ülkeler

Türkiye, aylık 15 TL abonelik ücreti ile dünyada Netflix’in en ucuz olduğu ülke konumunda bulunuyor. Az değil, Netflix için %61 daha az ödüyoruz. Elbette ki bunun bazı nedenleri bulunuyor. Netflix, Türkiye’deki gelir ortalamasının diğer ülkelere göre düşük olduğunun farkında. Bu nedenle daha fazla abone için fiyatları düşük tutmaya özen gösteriyor. Netflix’in Türkiye kütüphanesinin diğer ülkelere göre biraz daha sınırlı olması ise bir başka neden.

Fiyatını kütüphanesinin genişliği ile oranladığımızda Netflix abonesi olmanın en avantajlı olduğu ülke Japonya olarak karşımıza çıkıyor. Japonya, kütüphanesindeki 6 bine yakın içerikle en geniş kütüphanelerden birine sahip. Ancak başlıca kriteriniz fiyat ise herhangi bir VPN servisi kullanmadan Türkiye’den Netflix’e abone olmak en bütçe dostu tercih olacaktır.