Netflix'in sevilen yapımlarından biri olan Las Chicas del Cable, yayın hayatına veda ediyor. 1920'nin İspanya'sında geçen dizi, 3 Temmuz'da yayınlanacak son 5 bölümüyle final yapacak. Dizinin şu anda 37 bölümü Netflix'te izlenebilir durumda.

En popüler dizi ve film yayın platformlarından biri olan Netflix, birçok farklı ülkede çektiği kendi içeriklerini de kullanıcılara sunuyor. Bu içeriklerden biri olan Las Chicas del Cable'nin hayranlarını üzecek haber bugün Netflix tarafından paylaşıldı. Netflix, ünlü İspanyol yapımı dizisinin final sezonuyla ekranlara veda edeceğini açıkladı. 3 Temmuz'da yayınlanacak bölümlerle Las Chicas del Cable hikâyesi son bulacak.

28 Nisan 2017'de yayın hayatına başlayan dizi, 1920 yıllarında geçiyor. O zamanlarda ülkedeki tek telefon firmasında çalışmaya başlayan 4 farklı kadının yolları kesişiyor. Tamamen farklı karakterlere sahip bu 4 kadın, gittikçe yakın arkadaş olmaya başlıyor. Madrid sokaklarında geçen bu yapımda; Marga, Ángeles, Lidia ve Carlota ana karakterler olarak karşımıza çıkıyor.

Las Chicas del Cable'nin 37 bölümü Netflix'te izlenebilir durumda:

Şimdiye kadar 5 sezonu yayınlanan dizinin 37 bölümü bulunuyor. Başrollerini Blanca Suárez (Lidia), Nadia de Santiago (Marga), Ana Polvorosa (Óscar) ve Ana Fernández'in (Carlota) canlandırdığı dizinin yapımcılığını Erik Barmack üstlenmiş. Denisse Peña (Sofía), Concha Velasco (Doña Carmen), Yon González (Francisco) ve Nico Romero (Pablo) gibi ünlü isimler de dizinin son sezonunda izleyicilerin karşısına çıkacak.

3 Temmuz tarihinde yayınlanacak 5 bölümle izleyicilerine veda edecek dizi, izleyicileri 7 ay uzağa götürecek ve diktatörlükle yönetilen İspanya gözler önüne serilecek. Francisco ve arkadaşları Lidia'yı ararken Lidia, Carmen'den intikam almaya çalışıyor. "Birimiz için değil, hepimiz için" sloganıyla birlikte bir arkadaş grubunun dostluk ve bağlılığını anlatan yapım, milyonlarca kişi tarafından izlenmeyi başarmıştı.

Netflix, dizinin veda haberini "Veda etme anı geldi. Onlarla unutulmayacak anlar yaşadık ve şimdi onlar kendi kaderlerini seçmek için sona kadar savaşacaklar. Önümüzdeki 3 Temmuz'da 5 bölümünün galasıyla son vedalarını yapacaklar" sözleriyle kullanıcılarına duyurdu. Dizinin Netflix sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.