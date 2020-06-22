Netflix, Lucifer’ın 5. Sezon Yayın Tarihini Açıkladı

Son yılların en popüler yapımlarından olan Lucifer’ın yeni sezonu uzun zamandır bekleniyordu. Dizinin resmi Facebook sayfasından yapılan paylaşımlarda yeni sezonun çıkış tarihi açıklandı.

Lucifer dizisi, hayranlarının Netflix’e yaptığı baskılar sonucunda yayından kaldırılmaktan kurtulmuştu. Dizinin 4. sezonu yayınlanalı iki yıl oldu ve yeni sezon büyük merakla bekleniyordu.

Geçtiğimiz günlerde dizinin 6. sezonu için Tom Ellis ile anlaşma sağlandığı açıklanmıştı. Hayranlar ise 5. sezonu ne zaman göreceğimizi soruyordu. Yeni sezon için beklememiz gereken süre düşünülenden kısa olabilir.

Lucifer'ın 5. sezonu 21 Ağustos’ta geliyor:

Dünyanın dört bir yanında hayranları olan serinin yeni sezonunun çıkış tarihi açıklandı. Lucifer, son sezondan sonra akıllarda oluşan soru işaretlerini açıklamak için 21 Ağustos’ta geri dönüyor. Yeni sezon oldukça iyi olacak gibi duruyor.

Yeni sezonda bir bölümün müzikal olarak hazırlandığını ve Debbie Gibson’ı misafir oyuncu olarak göreceğimizi öğrenmiştik. Ayrıca diziden sorumlu olan Ildy Modrovich, Twitter’dan yaptığı paylaşımlarda bu sezonun ardından Dedektif Dan Espinoza’yı daha çok seveceğimizi söylemişti.

Netflix'in beşinci sezon açıklaması çok kısa bir sürede kaldırılmış olsa da serinin hayranları tarafından bu an çoktan yakalanıp paylaşılmıştı. Dizinin Facebook sayfasından yapılan paylaşımlar ve yeni kapak görseliyse durumu resmi olarak açıklığa kavuşturmuş oldu.

Kim bu Lucifer?

Lucifer, aslında DC Comics evrenine dâhildir. İlk olarak Neil Gaiman tarafından oluşturulan The Sandman evreninde gördüğümüz karakter, daha sonra kendi serisine kavuşmuştu. En sonunda da kendi dizisiyle karşımıza çıktı.

Dizi daha önce #SaveTheLucifer hareketiyle kurtulmuştu. Diziyi almamaya eğilimli olan Netflix sorumluları, hayranlardan gelen tepkileri dikkate alıp diziyi kurtarmıştı. Geçen zamanda dizi Netflix’e yaptığı yatırımın karşılığını verdi.

Dizinin bu sezonu aslında final sezonu olarak planlanmıştı. Dizinin hayranları bir kez daha bastırınca ve diziyi tekrar tekrar izleyince 6. sezon da mümkün oldu. Lucifer Samael Morningstar, 21 Ağustos’ta 5. kez karşımızda olacak.