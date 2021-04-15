Netflix Türkiye'de yayınlanmak üzere senaryosu Ece Yörenç tarafından yazılan 'Şimdiki Aklım Olsaydı' dizisi, eşcinsel bir karakter barındırdığı için iptal edilmişti. Senaryoyu değiştirip Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan sonunda izin almayı başaran Yörenç'e ikinci engel ise RTÜK'ten geldi. İkinci kez iptal edilen dizi, yeni adıyla Netflix İspanya için çekilecek.

Senaryosu Ece Yörenç tarafından kaleme alınan ve Netflix için çekilmesi planlanan yerli dizi 'Şimdiki Aklım Olsaydı', senaryosunda eşcinsel karakter barındırması nedeniyle geçtiğimiz yılın temmuz ayında, çekimlerine bir gün kala iptal edilmişti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve RTÜK tarafından onay alamayan ‘Şimdiki Aklım Olsaydı’, ‘If Only’ ismiyle İspanyol Netflix’i için çekilecek. Dizinin çekimlerine bu yıl başlanacağı aktarıldı.

Senaryodaki değişikliklere rağmen kabul edilmedi

‘Şimdiki Aklım Olsaydı’ çekimlerine bir gün kala iptal edildikten sonra dizinin senaristi Ece Yörenç, olayın Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgili perde arkasını kamuoyuna bildirdi. İptal kararının tek nedeninin eşcinsel bir karakter olduğunu söyleyen Yörenç, bunun korkunç bir olay olduğunu ifade etti.

Daha sonra senaryoda çeşitli değişiklikler yapan Ece Yörenç, Kültür ve Turizm Bakanlığına tekrar başvurdu ve izin aldı. Ancak RTÜK ve Netflix yetkilileri arasında yürütülen toplantı sonrasında ‘Şimdiki Aklım Olsaydı’ dizisi bir kez daha iptal edildi.

Bir Türk tarafından yazılıp başka bir ülkenin Netflix’i için çekilen ilk yapım olacak

‘Şimdiki Aklım Olsaydı’ dizisinin harcanmasına göz yummayan Ece Yörenç ve Netflix yetkililerinin aldığı karara göre dizi, ‘If Only’ adıyla Netflix İspanya’da yayınlanmak üzere çekilecek. Dizi, senaryosu bir Türk tarafından yazılıp yabancı bir Netflix orijinal yapımı olarak bir ilke imza atacak. Megan Montaner’in başrolde yer alacağı ‘If Only’nin çekimlerine bu yıl başlanacak. Ancak yayınlanma tarihi konusunda bir açıklama yapılmış değil.