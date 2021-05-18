Tesla'nın 100 Yıllık İcadına Yeni Kullanım Yöntemi Bulundu

Nikola Tesla'nın 100 yıl önce icat ettiği "Tesla Vanası" günümüz bilim insanları tarafından yeni kullanım şekilleri ile gün yüzüne çıkıyor.

Bilim insanları ünlü mucit Nikola Tesla'nın 1916 yılında icat ettiği Tesla vanası için 17 Mayıs tarihinde yayınladıkları yeni makaleye göre yeni bir kullanım yöntemi buldu. New York Universitesi Uygulamalı Matematik Bilimleri bölümünden üç profesör, 17 Mayıs'ta yayınladıkları makalede yaklaşık 100 yıl önce ünlü mucit Nikola Tesla tarafından icat edilmiş ve "Tesla Vanası" olarak bilinen vanaya farklı bir yönden bakarak yeni bir kullanım şekli geliştirdiklerini açıkladılar.

Tesla Vanası yada diğer adıyla Tesla Valfi, temelde sıvıların tek yönlü akmasını sağlayan herhangi bir hareketli parçası olmayan ve statik enerjiden yararlanan bir icattır. Nikola Tesla tarafından 1916 yılında icat edilen ancak 1920 yılında patenti alınabilen bu vanalar teoride fazlasıyla iyi ve kullanışlı olsalar pratikte kendilerine pekte kullanım alanı bulamamışlardır.

Bilim insanlarının araştırması:

Yayınlanan makeleye göre Tesla vanasını kullanarak makinelerdeki yakıt, su, yağ ve benzeri sıvıları ve gazları sadece makinenin oluşturduğu titreşimler yardımıyla diğer türbinlere taşımak mümkün. Yapılan testlerde, Tesla vanası içinde bulunan sıvıların ileriye doğru daha kolay bir şekilde akması sağlandı ve geri doğru akma ihtimalleri de fazlasıyla düştü.

Bilim insanlarının gerçekleştirdiği testlere göre Tesla Vanaları yüksek frekanslara maruz bırakıldığında daha efektif bir şekilde çalışabiliyor ve hareketli parçaları olmadığı için zaman içinde yıpranmaları çok daha az oluyor. Bilim insanları bu nedenlerden dolayı yakın gelecekte bu vanaların geleneksel sistemlerin yerini alabileceğini belirtiyor.