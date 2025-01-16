Bir sızıntı kaynağı, gündemden düşmeyen Nintendo Switch 2'nin teknik özelliklerini paylaştı. El konsolu, yüksek performansı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Bir süredir gündemden düşmeyen Nintendo Switch 2 ile ilgili önemli bir sızıntı yaşandı. Bir kaynak, bu el konsolunun tüm özelliklerini sızdırmayı başardı. Eğer bu sızıntı doğruysa Nintendo Switch 2, en çok da yüksek performansı ile gündem olacak.

Zuby_Tech isimli sızıntı kaynağının X'te yaptığı paylaşıma göre Nintendo Switch 2, 8 çekirdekli Arm Cortex-A78C CPU'sundan güç alacak. Bu işlemci, NVIDIA T239 Ampere GPU ile desteklenecek. Bu önemli bir bilgi çünkü bu GPU ile Nintendo Switch 2, bu GPU ile DLSS desteğine sahip olacak.

Özellikler, bunlarla sınırlı olmayacak

Paylaşılan bilgiler CPU ve GPU'dan ibaret değil. Zuby_Tech'in kaynaklarına göre yeni kolsolda 12 GB RAM kapasitesi bulunacak. Açıklamaya göre RAM'ler, 6 GB şeklinde 2 çipten oluşacak. Böylelikle oyuncular için maksimum performans sunulacak.

Zuby_Tech​'in X'teki paylaşımı şöyle:

Açık konuşmak gerekirse bu iddianın gerçekleşme olasılığı yüksek. Zira geçen sene ortaya atılan iddialarda da DLSS vurgusu yapılıyordu. Bakalım bugün duyurulacağı söylenen konsol, hangi teknik özelliklerle donatılacak...