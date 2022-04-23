Nintendo Switch Online'a 'Genişletme Paketi' Geliyor

Nintendo Switch, uzun bir süre önce piyasaya çıkmış olmasına rağmen günümüzde hala yeterince ilgiyi görmüyor. Şirket, kaybettiği ilgiyi geri kazanmak için yeni bir adım atarak yeni 'Genişletme Paketi'ni duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde yeni klasik Star Wars oyununu bünyesine ekleyeceği haberiyle büyük bir beğeni toplayan Nintendo Switch, şu sıralar sıklıkla yenilikleriyle gündeme geliyor. Bugün de kullanıcıları memnun edecek yeni bir adım attığını duyuran Nintendo bu hamlesiyle kullanıcı sayısını artırmayı planlıyor.

Japonya merkezli Nintendo, 2017 yılında çıkardığı oyun konsolu Nintendo Switch ile ilgili oldukça büyük beklentilere sahipti. Ancak Nintendo Switch bir dönem oldukça ilgi görse de bu ilgi giderek azaldı ve günümüzde neredeyse bu oyun konsolunu kullanan kimse kalmadı. Aslına bakıldığında konsol hem her yerde oyun oynayabiliyor olmanızla hem de evinizdeki televizyona bağlanmasıyla oldukça kullanışlı bir yapıya sahip. Nostalji seviyorsanız da içinde çokça nostaljik oyun barındırıyor. Yine de dediğimiz gibi bu, oyun konsolunun düşüşte olduğunu gerçeğini değiştirmiyor. Nintendo da bu düşüşe ‘dur’ demek için yeni çalışmalara başladı.

Yeni genişletme paketiyle ücretsiz oyun ve DLC paketlerine sahip olabileceksiniz

Nintendo, oyun konsolunun Xbox ve PlayStation’la rekabet edebilmesine olanak tanıyacak yeni çalışmalarına hız kazandırdı. Nintendo Switch Online’a gelecek yeni özelliklerle birlikte nostalji hayranlarını sevindirecek pek çok gelişmenin de yolda olduğu bildirildi. Yeni Nintendo Switch Online paketiyle birlikte, kullanıcılar ücretsiz oyun ve DLC paketlerine sahip olabilecek. Bununla birlikte genişletme paketine sahip kullanıcılar her ay özel teklifler alabilecek.

Genişletme paketine üye olan kişiler Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing: New Horizons ve Splatoon 2’nin özel DLC paketlerine de ücretsiz bir şekilde sahip olabilecek. Bununla birlikte kullanıcılar 100’den fazla Super NES ve NES oyununa erişim ve özel teklif fırsatlarından da yararlanabilecek. Nintendo Switch Online’ın tüm avantajlarından aynı şekilde yararlanılabilecek bu yeni abonelik sistemiyle birlikte kütüphanenize çok daha fazla oyun ekleyebilecek ve bu oyunların keyfini çıkartabileceksiniz.

Tabii tüm bu avantajlarla birlikte Nintendo’nun rakipleriyle yarışabilecek bir hale gelip gelmeyeceği bilinmez. Nostaljik oyunlara DLC’ler eklenmesi ve çok oyuna sahip olacağımız oldukça güzel bir haberler ancak Nintendo’nun hala çevrimiçi bileşenleri konusunda eksikleri olduğu kesin. İlerleyen günlerde Nintendo’nun bu yeni hamlesinin kullanıcı sayılarına etkilerini bekleyip göreceğiz.

Nintendo Switch Online'ı incelediğimiz videomuz: