Nisan 2026: Türkiye'de Geçen Ay En Çok İzlenen Filmler

Türkiye'de nisan boyunca en çok izlenen filmler belli oldu. İşte dijital platformlarda en çok ilgi gören yapımlar.

HBO Max, Netflix, Prime Video ve daha birçok film ve dizi platformu ülkemizde de ilgi görüyor. Birçok insan bu platformlar üzerinden boş vakitlerinde bir şeyler izliyorlar. Peki geride bıraktığımız nisan ayında en çok hangi filmler izlendi?

Sizin için JustWatch’ın verilerini kullanarak bu yapımları derledik. Bu ay listenin değiştiğini ve Netflix'te yayımlanan Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğitli Yan Yana'nın zirveye yerleştiğini görüyoruz. Onu Mubi'de yayımlanan Nasıl Seks Yapacağız? ve Netflix'ten izleyebileceğiniz Mad Max evreninde geçen Furiosa: Bir Çılgın Mad Max Destanı takip ediyor.

Türkiye'de geçen ay en çok izlenen filmler

  1. Yan Yana - Netflix
  2. Nasıl Seks Yapacağız? - Mubi
  3. Furiosa: Bir Çılgın Max Destanı - Netflix
  4. Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki - HBO Max & TV+
  5. Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1 - HBO Max & TV+
  6. Aquaman ve Kayıp Krallık - HBO Max & TV+
  7. Suç 101 - Prime Video
  8. Greenland: Kıyamet - Prime Video
  9. Harry Potter ve Ateş Kadehi - HBO Max & TV+
  10. Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 2 - Prime Video
poppy 1 gün önce
listeden sadece Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1 izledim diğerlerini izlemedim fragmanı bile çöp onların...
