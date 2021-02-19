Bilim Kurulu Üyesi, Normalleşmenin Nasıl Olacağını Açıkladı

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, kent bazında normalleşme sürecinin nasıl olacağını açıkladı. Yapılan açıklamalara göre 4 ana kritere sahip bir gösterge oluşturulacak ve bu göstergede hedeflenen puanı toplayan iller, kademeli olarak normalleşecek.

Geçtiğimiz günlerde pandemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mart ayı itibarıyla normalleşme sürecinin başlayacağını açıklamıştı. Yapılan açıklamalarda, normalleşme sürecinin kademeli olacağı, normalleşmenin il bazında yapılacağını açıklamıştı. Ancak bunun detaylarıyla ilgili bir şey söylenmemişti. Şimdiyse Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, sürecin nasıl işleyeceğine dair bir açıklamada bulundu.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberinde yer alan açıklamalara göre Bilim Kurulu üyeleri, bir gösterge üzerinde çalışmaya devam ediyorlar. Kayıpmaz'ın yaptığı açıklamalara göre bu gösterge, şehirleri 4 ana kriterde puanlayacak. Bu puanlar da ilgili şehir için normalleşme sürecinin başlayıp başlamayacağının belirtilmesini sağlayacak. Peki o 4 ana kriter ne?

İşte normalleşme sürecini başlatacak 4 ana kriter

Kayıpmaz'a göre kentlerdeki normalleşme sürecini belirleyecek kriterler; 7-14 günlük vaka sayıları, yapılan testlerdeki pozitiflik oranı, yoğunbakım ünitelerindeki yoğunluk ile hasta yatış durumu ve kent genelindeki aşılama oranı. Eğer bir şehir, bu 4 ana kriterde istenen puanları toplamayı başarırsa, o kent için kısıtlamalar kaldırılacak. Elbette bu kısıtlamaların kaldırılması kademeli olarak gerçekleştirilecek ve vatandaşlar, o şehirdeki kurallara göre yaşamaya başlayacaklar.

Normalleşme sürecinde merak edilen hususlardan bir tanesi de restoranlarla ilgili. Bununla ilgili de konuşan Bilim Kurulu üyesi, normalleşme sürecinde de maske, mesafe ve temizlik kurallarının harfiyen uygulanması, kabalık ortamların oluşmasının engellenmesi gerektiğini söylüyor. HES kodu vurgusu yapan Kayıpmaz, bu uygulamayla çalışan ve müşterilerin güven içinde olmalarının sağlanabileceğini ifade ediyor.