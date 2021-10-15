Dünyada bir ilke imza atan Nurgül Yeşilçay, NFT haline getirdiği dizisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 7 bölümden oluşan Poz isimli mini dizi, yalnızca 50 adet orijinal kopyaya sahip olacak. Dizinin her bölümü 3-4 dakikalık fotoğraf geçişlerinden oluşuyor.

Kripto para dünyası ve Blockchain teknolojisinin hayatımıza kattığı yeniliklerden bir tanesi olan NFT, şimdi de bir diziye konu oldu. Üstelik dünyada bir ilk olan bu proje, Türk televizyon tarihinin sevilen isimlerinden Nurgül Yeşilçay'a ait. Özel bir dizi projesi oluşturan ve bu projeye "Poz" ismini veren Yeşilçay, dizisini NFT haline getirip satışa çıkaracak. Bu diziyi yalnızca 50 kişi satın alabilecek.

Nurgül Yeşilçay'ın Poz isimli dizisi, 6 aylık çalışmanın bir sonucu. 7 bölümden oluşan dizinin her bölümü, 3-4 dakikalık kesitlerden oluşuyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Nurgül Yeşilçay'ın yapımcılığını ise Necati Kocabay'ın yürüttüğü dizide, Suzan ve Harun isimli evli bir çiftin hayatı anlatılıyor. Suzan'ın Harun'un ihanetini öğrenişi, olayların adeta bir felakete dönüşmesine yol açacak.

Dizide yalnızca fotoğraflar var

Edinilen bilgilere göre bu mini dizide bir kamera kullanılmadı. Çünkü dizi baştan sona kadar fotoğraflarla oluşturuldu ve bu fotoğraflar sayesinde akış sağlanıyor. Bu yüzden de Nurgül Yeşilçay da Necati Kocabay da bu yapımı, bir "dijiroman" olarak tanımlıyor.

Poz, Blockchain teknolojisiyle dijital olarak imzalandıktan sonra, şu an için hangisi olduğu bilinmeyen bir NFT pazarında satışa sunulacak. 50 adet imzalı içerik, pazar üzerinden sahiplerine ulaşacak. Yapımın ne kadar kazandıracağı ve Poz'u kimlerin satın alacağı şimdilik bilinmiyor.