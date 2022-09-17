Nvidia’nın en önemli partnerlerinden biri olan grafik işlem birimi üreticisi EVGA, sektörün devi ile olan ortaklıklarını sonlandırdıklarını açıkladı. Sebebinin ise parayla pulla alakası bile yok.

Nvidia yakın zamanda yeni nesil grafik kartlarını satışa sürmeye hazırlanıyor. Pek çok oyunseverin gözü de bu mimariyi kendilerine sunacak olan markaların üzerinde. Geçmişte Nvidia kartlarıyla tanınan EVGA ise artık bu işin bir parçası olmayacağını açıklayarak şaşırttı.

EVGA, aldığı karar doğrultusunda RTX 40XX serisi grafik işlemcileri kullanarak video kartları üretmeyecek. Üstelik firma sadece bir nesli pas geçmiyor, doğrudan doğruya Nvidia ile olan işbirliklerini de sonlandırıyor.

EVGA’ya göre Nvidia ile çalışmak çok zor

EVGA’nın yaptığı satışların %80’ini Nvidia kartları oluşturuyor ve firma, kurulduğu 1999 yılından bu yana da Nvidia ile çalışıyor. Haliyle bu kadar büyük bir iş birliğini bitirmek kağıt üzerinde kolay gibi gözükmüyor. EVGA ise bu kararı almalarının oldukça kolay olduğunu belirtiyor. Bu durumun nedeni ise pek de para değil, daha ziyade saygı.

EVGA CEO’su Andrew Han, yaptığı açıklamada hali hazırda Nvidia kartlarındaki kar marjının çok az olduğunu belirtmiş olsa da, aldıkları kararın esas nedeni olarak Nvidia’nın tutumunu gösteriyor. Zaman içerisinde gerçek bir ortaklıktan üretici-satıcı durumuna kaydıklarını belirten Han, etkinliklerde kendilerine yer verilmemesi, fiyat değişikliklerinden haberdar edilmemeleri, geliştirme sürecinde fikirlerinin alınmaması ve Nvidia Founder’s Edition gibi ürünlerle kartların fiyatlarının düşürülmesi gibi gerekçelerle bu kararı aldıklarını söylüyor.

Han ayrıca EVGA’nın herhangi bir işten çıkarma planlamadığını belirtirken, firmanın ilerleyen dönemde güç kaynağı, anakart gibi farklı bilgisayar bileşenlerine odaklanacağı belirtildi. Ayrıca EVGA ilerleyen dönemlerde AMD ya da Intel ile de grafik işlemci üretmeyi düşünmüyor.

Konuyla ilgili olarak oldukça ölçülü bir açıklama yapan Nvidia, Han ve EVGA ekibine iyi dileklerini sunarken var olan EVGA ürünlerine destek vermeyi de devam ettireceklerini açıkladı. Öte yandan EVGA'nın olmaması, hali hazırda tedarik sorunlarının sık yaşandığı bu sektörde ciddi dalgalanmaya neden olabilir.