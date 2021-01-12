NVIDIA, geçtiğimiz ay duyurduğu GeForce RTX 3060 Ti'dan sonra GeForce RTX 3060 ekran kartının da duyurusunu gerçekleştirdi. Şubat ayında çıkacak olan ekran kartının fiyatı da açıklandı.

Geçtiğimiz aralık ayının başlarında GeForce RTX 3060 Ti ekran kartını duyuran NVIDIA, oyuncular arasında halen bir hayli popüler olan GTX 1060 Pascal ekran kartlarının yerini alacak GeForce RTX 3060 ekran kartını bugün duyurdu.

Peki, ekran kartı denildiğinde akla gelen ilk şirketlerden bir tanesi olan NVIDIA'nın yeni nesil GeForce RTX 30 serisi ekran kartı ailesine eklenen GeForce RTX 3060, kullanıcılarına neler sunuyor; gelin hep birlikte bakalım.

GeForce RTX 3060 duyuruldu

NVIDIA'nın 10 kat daha fazla ışın izleme performansı vaat ettiği GeForce RTX 3060, 12 GB GDDR6 bellekle birlikte geliyor. Tabii bu yeni ekran kartı, şirketin RTX uygulamaları ve DLSS desteğiyle de uyumlu bir şekilde çalışacak.

Peki, bu DLSS nedir? DLSS; NVIDIA'nın RTX ekran kartlarıyla birlikte kullanıcılarına sunduğu görüntüyü daha düşük çözünürlükte render alıp NVIDIA'nın görüntüyü yeniden işleme teknolojisini kullanarak yukarı doğru ölçeklendiren ve görüntü kalitesini artıran bir teknolojidir. Bu konuda daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

GeForce RTX 3060, NVIDIA'nın ekran kartları arasında tam olarak nerede konumlanıyor? Aslında şirket bununla ilgili net bir bilgi vermese de kare sayısı konusunda RTX 2060 ve doğal olarak GTX 1060 ekran kartlarından daha üst sıralarda yer aldığını belirtti.

Son olarak özellikle Türkiye'de kullanıcıları en çok ilgilendiren fiyat noktasına gelecek olursak; NVIDIA GeForce RTX 3060, 329 dolardan duyuruldu. Şubat sonunda çıkış yapacak olan ekran kartının Türkiye fiyatı ise 3.200 TL olarak açıklandı.