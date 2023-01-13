NVIDIA, özellikle toplantılarda ve canlı yayınlarda fazlasıyla işe yarayacak 'Göz Teması' isimli özelliğini duyurdu.

Özellikle YouTube ve Twitch gibi platformlarda dijital içerik üreten hemen hemen herkesin bildiği bir altın kural vardır, “Konuşurken her zaman kameraya bak”. Profesyonel içerik üreticileri her ne kadar bu kuralı benimsemiş olsa da bazı içerik üreticileri için sürekli olarak kameraya bakmak zor olabiliyor.

NVIDIA ise 2020 yılında tanıttığı ve dijital içerik üreticilerine özel olarak hazırladığı NVIDIA Broadcast isimli uygulamasına bu sorunu kökten çözecek bir özellik getireceğiniz duyurdu. “Göz Teması” adı verilen bu özellik sayesinde kameraya bakmasanız bile “kameraya bakacaksınız”.

Şu anda test aşamasında olmasına rağmen oldukça başarılı

Göz teması (Eye Contact) isimli bu özellik, tıpkı diğer NVIDIA Broadcast özellikleri gibi NVIDIA RTX 2060 veya daha üstü ekran kartlarına sahip bilgisayarlarda kullanılabiliyor. Henüz beta aşamasında olan özellik, ekran kartınızın gücünü ve yapay zekâ algoritmalarını kullanarak Deepfake benzeri bir sistemler gözlerinizi simüle ederek ekrana bakmasanız bile bakmışsınız gibi görünmenizi sağlıyor. Özellikle kameraya bakmakta zorlanan ya da videoları bir yerden okuyarak hazırlayan kişilerin fazlasıyla işine yarayacak bu özellik tüm NVIDIA kullanıcılarına ücretsiz sunuluyor.

NVIDIA tarafından hazırlanan demoda da gördüğünüz gibi özellik çoğu zaman sorunsuz çalışsa da ara sıra ortaya animasyon gibi görünen ve oldukça bozuk görüntüler çıkabiliyor. NVIDIA yetkilileriyse bu özelliği yakında tamamen optimize edeceklerini ve çok daha gerçekçi bir hale getireceklerini belirtiyor.

Toplantılar, canlı yayınlar ve videolar başta olmak üzere pek çok alanda kullanılabilecek bu özellik çok yakında televizyon programlarından tutun da basit toplantılarda bile kullanılmaya başlayabilir.