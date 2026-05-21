NVIDIA, Kaç Para Kazandığını Açıkladı: Rekor Kırmaya Devam Ediyor

Dünyanın en değerli firması NVIDIA, son 3 ayda kaç para kazandığını açıkladı. Hem gelir hem kârlarda rekorlar kırmaya devam ediyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yapay zekâ sayesinde son yılların en çok büyüyen firması olmayı başaran ve 5,4 trilyon dolarlık piyasa değeriyle şu anda dünyanın en değerli şirketi konumunda bulunan NVIDIA, geride bıraktığımız çeyreğe dair mali verilerini açıkladı.

26 Nisan’da biten ve 3 aylık süreci kapsayan kazanç verileri, şirketin yükselişinin hiç durmadan devam ettiğini gösterdi. Öyle ki teknoloji devi, bir kez daha gelirler konusunda rekor kırmayı başardı. Gelin NVIDIA’nın son 3 ayda kaç para kazandığına bakalım.

81,6 milyar dolar gelir, 42 milyar dolar kâr

Şirket, geride bıraktığı 3 aylık süreçte önceki çeyreğe kıyasla %20 oranında artış yaşayarak 81,6 milyar dolar gelir elde etmeyi başardı. Yapay zekâ için çok önemli olan veri merkezi gelirleri ise 75,2 milyar dolar olarak açıklandı. Firma, bu gelirin gücüne dayanarak 80 milyar dolarlık hisse geri alımını da onayladı.

Gelirlere ek olarak bunlardan ne kadar kâr ettiğine dair açıklama da geldi. Buna göre teknoloji devi, son 3 aylık süreçte hisse başına 1,76 dolardan 42,96 milyar dolarlık net kazanç sağladı. Önceki yılın aynı dönemine göre kârlarda iki kattan fazla artış var.

İlginç olan şey ise NVIDIA’nın bir sonraki çeyrek için gelir büyümesinde bir yavaşlama öngörmesi. Öyle ki firma sonraki 3 aylık süreçte 91 milyar dolarlık gelir tahmini yaptı. Bu da %12’lik büyüme anlamına geliyor. Yine yükseliş olacak ancak büyümede düşüş yaşanabilir.

