Amazon ve Hepsiburada’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 25.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Farklı kulak tipleri için dört farklı kulaklık ucu boyutu sunan kulaklık, 18 saate kadar pil ömrüne sahip. Ayrıca 5 dakikalık Fast Fuel şarjı ile 1 saate kadar kullanım sağlayabilirsiniz. Ürün Prime fırsatıyla 3.248,05 TL’ye satılıyor.

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Paslanmaz çelik, sızdırmaz ve BPA içermez Stanley termos, 2.3 Litre kapasiteye sahip. Ürün, 2.399,00 TL fiyatıyla günün fırsatları arasında yerini alıyor.

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Hem vidalama hem delme yapabileceğiniz, 20 tork seviyesine sahip Bosch matkap, 3 ay vade farksız taksit imkânı ile 5.459,98 TL’ye satışta.

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%26 indirim fırsatıyla 711,55 TL’ye satılan Glorious Mouse pad, kaymaz tabanı, pürüzsüz kumaşı ve makinede yıkanabilir oluşu ile oyunseverlerin tercihi olabilir.

Kullanıcı yorumu:

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MSI klavyenin 3 parçalı yapıya sahip mekanik benzeri piston anahtarları, 12 milyondan fazla kullanım ömrü sunuyor. Ayrıca setin mouse’u ayarlanabilir 5000 DPI ve 10 milyon tıklama imkânı ile ön plana çıkıyor. RGB aydınlatmaya sahip bu seti 2.435,99 TL’ye satın alabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

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Seduna koltuğun sırt kısmında bulunan terletmez file kumaşı sayesinde uzun saatler çalışabilirsiniz. 100 kg taşıma kapasitesine sahip bu koltuk, 4.599,00 TL fiyatı ile ön plana çıkıyor.

Kullanıcı yorumu:

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7 farklı başlıkla yüzünüzdeki tüyleri ve saçlarınızı şekillendirmenizi sağlayan Philips bakım seti, 949,00 TL fiyatı ile günün fırsatları arasında yerini alıyor.

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BassUp teknolojisine sahip R50i, 30 saate kadar çalma süresiyle her an yanınızda. Kulaklık 899,00 TL fiyatı ile listemizin son sırasında.

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