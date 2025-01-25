Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.
Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
''Bu içerik 25.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Fırsat ürünleri:
- Beats Solo Buds Kablosuz Bluetooth Kulak İçi Kulaklık
- Stanley Klasik Vakumlu Termos
- Bosch Home And Garden Akülü Matkap
- Glorious Mouse Pad
- MSI Vigor GK30 Combo Klavye & Mouse Set
- Seduna Thunder Pro Ofis Koltuğu
- Philips MG3720 Erkek Bakım Seti 7'si 1 arada Saç & Sakal Şekillendirici
- Anker Soundcore R50i TWS Bluetooth Kablosuz Kulaklık
Beats Solo Buds Kablosuz Bluetooth Kulak İçi Kulaklık
Farklı kulak tipleri için dört farklı kulaklık ucu boyutu sunan kulaklık, 18 saate kadar pil ömrüne sahip. Ayrıca 5 dakikalık Fast Fuel şarjı ile 1 saate kadar kullanım sağlayabilirsiniz. Ürün Prime fırsatıyla 3.248,05 TL’ye satılıyor.
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Stanley Klasik Vakumlu Termos
Paslanmaz çelik, sızdırmaz ve BPA içermez Stanley termos, 2.3 Litre kapasiteye sahip. Ürün, 2.399,00 TL fiyatıyla günün fırsatları arasında yerini alıyor.
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Bosch Home And Garden Akülü Matkap
Hem vidalama hem delme yapabileceğiniz, 20 tork seviyesine sahip Bosch matkap, 3 ay vade farksız taksit imkânı ile 5.459,98 TL’ye satışta.
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Glorious Mouse Pad
%26 indirim fırsatıyla 711,55 TL’ye satılan Glorious Mouse pad, kaymaz tabanı, pürüzsüz kumaşı ve makinede yıkanabilir oluşu ile oyunseverlerin tercihi olabilir.
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MSI Vigor GK30 Combo Klavye & Mouse Set
MSI klavyenin 3 parçalı yapıya sahip mekanik benzeri piston anahtarları, 12 milyondan fazla kullanım ömrü sunuyor. Ayrıca setin mouse’u ayarlanabilir 5000 DPI ve 10 milyon tıklama imkânı ile ön plana çıkıyor. RGB aydınlatmaya sahip bu seti 2.435,99 TL’ye satın alabilirsiniz.
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Seduna Thunder Pro Ofis Koltuğu
Seduna koltuğun sırt kısmında bulunan terletmez file kumaşı sayesinde uzun saatler çalışabilirsiniz. 100 kg taşıma kapasitesine sahip bu koltuk, 4.599,00 TL fiyatı ile ön plana çıkıyor.
Kullanıcı yorumu:
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Philips MG3720 Erkek Bakım Seti 7'si 1 arada Saç & Sakal Şekillendirici
7 farklı başlıkla yüzünüzdeki tüyleri ve saçlarınızı şekillendirmenizi sağlayan Philips bakım seti, 949,00 TL fiyatı ile günün fırsatları arasında yerini alıyor.
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Anker Soundcore R50i TWS Bluetooth Kablosuz Kulaklık
BassUp teknolojisine sahip R50i, 30 saate kadar çalma süresiyle her an yanınızda. Kulaklık 899,00 TL fiyatı ile listemizin son sırasında.
Kullanıcı yorumu:
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