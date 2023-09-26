Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından öğrencilere sağlanacak cep telefonu ve bilgisayar desteği konusunda açıklama yaptı. Buna göre örgün öğretimdeki üniversite öğrencilerine fiyatı 9 bin 500 TL'yi geçmeyen cihazlarda 5 bin 500 TL'ye kadar destek sağlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, son zamanların en çok merak edilen konularından biri olan öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar uygulamasıyla ilgili de konuştu.

Geçtiğimiz dakikalarda yapılan açıklamalara göre cep telefonu ve bilgisayar desteği, yalnızca örgün eğitimdeki üniversiteli gençleri kapsayacak.

Fiyatı 9.500 TL’yi geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlarda 5.500 TL destek sağlanacak

Erdoğan, örgün eğitimdeki üniversiteli gençlere fiyatı 9.500 TL’yi geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlarda destek verileceğini duyurdu. Açıklamaya göre bu fiyata kadarki telefonlarda 5 bin 500 TL tutarında teknolojik cihaz desteği öğrencilere sağlanacak.

Uygulamayla ilgili tüm bilgiler şimdilik bu kadar. Açıklamalarda hangi telefonları dahil edileceği konusunda bir bilgi yer almadı. Yürürlüğe girdiğinde tüm detaylarını sizlerle paylaşacağız.

Ancak uygulama hakkında daha önce bazı bilgiler ortaya çıkmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Ulaloğlu, sadece Türkiye'de üretilen veya montajlanan telefonları kapsayacağını belirtmişti. Samsung, General Mobile gibi markalar dahil olurken Huawei ve Apple gibi markaların olmayacağı belirtilmişti. Bunun da öncesinde ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 15 model üzerinde çalışıldığını ifade etmişti:

Öğrencilere 12 ay boyunca devam edecek aylık 10 GB internet tanımlanacak

Erdoğan, telefon ve bilgisayar desteğine ek olarak 10 GB internet desteğini de açıkladı. Örgün eğitimdeki öğrencilerin mobil hatlarına bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca 10 GB internet tanımlanacak.