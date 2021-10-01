Okan Bayülgen'in internet fenomenlerine yönelik ifadelerine sert çıkan Jahrein, Okan Bayülgen ile ufak bir diyaloga girdi. Bayülgen, Jahrein haklı diyerek olayı uzatmazken, internet fenomeni ise medeni kalabilmeye vurgu yaptı.

Geçtiğimiz saatlerde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, ünlü komedyen Okan Bayülgen'in sosyal medya fenomenleriyle ilgili yaptığı bir açıklamadan bahsetmiştik. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Bayülgen, sosyal medya fenomenlerine "Hepsi çöp. Para kazanmaya çalışan zavallılar hepsi..." ifadelerini kullanmıştı. Kimileri Bayülgen'in bu açıklamasını desteklerken, kimileri ise tepki gösterdi.

Okan Bayülgen'in yaptığı açıklamalara en sert çıkan isimlerden bir tanesi de internet fenomeni olan Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç'tu. Son dönemlerde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeyi başaran Jahrein, Okan Bayülgen'i ağır bir şekilde eleştirdi. Bayülgen'i kendi programları üzerinden vuran internet fenomeni, "Senin içeriğin de ego pornosuydu" ifadelerini kullandı.

Okan Bayülgen: Jahrein haklı

Jahrein tarafından yapılan açıklamalarda; "Yıllarca içerik olarak karşına “bimbo”ları çıkartıp dalga geçtin ve bunun üstünden eşek yüküyle para kazandın. Sonra çıkıp bu içeriğinden memnun olmadığını, pişman olduğunu açıkladın. Senin içeriğin de ego pornosuydu Okan’cığım. Biraz insen mi o yüksek atından? Şimdi de sosyal medyadan para kazanılmasına takmış kafayı. Ben marka olsam geleneksel medyaya hiç reklam vermem. Sosyal medya en azından sayıları veriyor. Kaç kişi görmüş, tıklamış, siteme girmiş, sepete eklemiş? Televizyona reklam veriyorsun. Reyting diye uyduruktan bir veri var. Arada değinmeye çalıştığı güzel konular var yine ama içten gelmiyor bana kusura bakmasın. Yıllarca estetik patlaması yaşayan kadınlarla beraber olup estetik eleştirmesi ve yan taraftaki botox teyzenin o konuda onaylarcasına kafa sallaması falan tam bir ikiyüzlülük seli."

Jahrein'in yaptığı paylaşımları gören Okan Bayülgen de konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalarında, "Haklı. Ben kendimi zaten beğenmem. Bazı işlerim iyidir. Böyle büyüdüm. Aptalca şeyler yaptım. Jahrein haklı. Ne var yani? Birkaç ilham verici iş yaparsın, gerisi eğlenceli yanlışlıklar!" diyen Bayülgen, olayı daha fazla uzatma tarafında değildi. Benzer bir yaklaşım da yeniden Jahrein'den geldi. Yaptığı son açıklamada "Günün sonunda medeni olabilmek sanırım en önemlisi..." ifadelerini kullanan Jahrein, tartışmayı genel anlamda kapatmış oldu.