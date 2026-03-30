Özellikleriyle Büyüleyen Yeni OMODA 7 ve OMODA 5 Ultima, Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatları

Chery bünyesindeki OMODA & JACEOO, yeni OMODA 7 modelini Türkiye'de satışa sundu. Ayrıca OMODA 5'in Ultima isimli bir versiyonunun da lansmanı yapıldı. İşte fiyatları.

Özellikleriyle Büyüleyen Yeni OMODA 7 ve OMODA 5 Ultima, Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatları
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Çinli otomobil devi Chery bünyesinde faaliyet gösteren OMODA & JAECOO, ülkemizde sunduğu modellerle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyordu. Şimdi ise firma, yeni modelleri OMODA 7 ve OMODA 5’i resmen ülkemizde satışa sunduğunu açıkladı.

Yeni OMODA 7, dikkat çeken özellikleri şık bir tasarımla birleştirerek geliyor. OMODA 5 tarafında ise OMODA 5 Ultima isimli üst donanım seviyesi, güçlü motoru ve teknolojik özelliklerle donatılan bir versiyon görüyoruz.

Özellikleriyle Büyüleyen Yeni OMODA 7 ve OMODA 5 Ultima, Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatları
OMODA 7
Yeni OMODA 7 Türkiye fiyatı

OMODA 7

Versiyon Türkiye fiyatı
Omoda 7 Neo 2.680.000 TL

4450 mm uzunluk, 1865 mm genişlik ve 1670 mm yüksekliğe sahip OMODA 7 modeli, Noe donanım seviyesi olarak ülkemizde satışa çıktı. Modern ve güçlü görünen şık bir tasarımla gelen SUV tipindeki araçta 145 beygir ve 275 Nm tork üreten benzinli 1,6 litrelik turbo benzinli motor bulunuyor.

Markanın diğer tüm araçlarında olduğu gibi bu modelde de teknoloji öne çıkarılmış. Öyle ki ön yolcu deneyimini iyileştiren 15.6 inç 2.5K ultra HD kayar ekran görüyoruz. Bu yenilik, araç içi eğlence deneyimini geliştirirken kabin içi etkileşimi de güçlendiriyor. Sesli etkileşim tarafında ise dört bölgeli sesli komut sistemi ile donatılan model, araç içindeki her yolcuya kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor. Araçta yer alan gelişmiş sürüş destek sistemleri (ADAS), farklı sürüş senaryolarında güvenliği üst seviyeye taşıyor. Adaptif hız sabitleyici, şerit takip ve şerit ortalama asistanı, ön çarpışma uyarısı ve otomatik acil fren sistemi gibi teknolojiler de var.

Yeni OMODA 5 Ultima Türkiye fiyatı

Versiyon Türkiye fiyatı
Omoda 5 Ultima 2.120.000 TL

OMODA 5’in Ultima olarak gelen yeni versiyonu 145 beygir gücüne sahip 1,6 litrelik benzinli motorla geliyor. 7 ileri DCT şanzımana sahip 4x2 modelde OMODA 5’in dikkat çeken tasarımı ve diğer özellikleri yer almaya devam ediyor. Güçlü motorunun yanı sıra zengin teknolojilere sahip olduğu da şirket tarafından aktarılmış.

Yeni Volkswagen T-Roc Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Hiç de Fena Olmayan Fiyatı Yeni Volkswagen T-Roc Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Hiç de Fena Olmayan Fiyatı
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

5G'ye Geçmezseniz Ne Olur? 4G Kullanmaya Devam Etmenin Dezavantajları ve Az Bilinen Avantajları

5G'ye Geçmezseniz Ne Olur? 4G Kullanmaya Devam Etmenin Dezavantajları ve Az Bilinen Avantajları

Gemini, ChatGPT'yi Bırakmak İsteyip Bırakamayanları Çok Mutlu Edecek Özellikler Duyurdu

Gemini, ChatGPT'yi Bırakmak İsteyip Bırakamayanları Çok Mutlu Edecek Özellikler Duyurdu

5G Hız Testi Ne Kadar İnternet Harcıyor?

5G Hız Testi Ne Kadar İnternet Harcıyor?

Türkiye'nin İlk "Akıllı Yolu" Trafiğe Açıldı: İşte Yeri ve Özellikleri

Türkiye'nin İlk "Akıllı Yolu" Trafiğe Açıldı: İşte Yeri ve Özellikleri

İçinde Steve Jobs'un Kazağından Parça Olan 50. Yıl Özel iPhone 17 Pro Duyuruldu

İçinde Steve Jobs'un Kazağından Parça Olan 50. Yıl Özel iPhone 17 Pro Duyuruldu

[27-30 Mart] 1.780 TL Değerindeki Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

[27-30 Mart] 1.780 TL Değerindeki Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

