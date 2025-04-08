One UI 7 Güncellemesini Alacak Telefonların Listesi Yayımlandı: İşte Önümüzdeki Üç Ayın Takvimi!

1 dk okuma süresi
1
0
0
0
0
Samsung, One UI 7 güncellemesini alacak telefonların listesini Samsung Members üzerinden yayımladı.

Samsung, One UI 7 güncellemesinin dağıtımını resmî olarak başlattı ve ilk etapta Galaxy S24 serisi, Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 gibi amiral gemisi modeller güncellemeye kavuştu.

Samsung Members üzerinden yayınlanan yeni güncelleme takvimine göre ise Galaxy A, M ve F serileri için One UI 7 güncellemesi beklenenden çok daha geç gelecek. Hatta beta sürümünü almış olan Galaxy A55 bile Nisan listesinde yer almıyor.

Nisan 2025

  • Galaxy S24/S24+/S24 Ultra
  • Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6
  • Galaxy Z Fold Special Edition
  • Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5
  • Galaxy Tab S10/S10+/S10 Ultra
  • Galaxy S23/S23+/S23 Ultra
  • Galaxy S24 FE

Mayıs 2025

  • Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4
  • Galaxy Tab S9/S9+/S9 Ultra
  • Galaxy S23 FE
  • Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3
  • Galaxy A34
  • Galaxy A35
  • Galaxy S22/S22+/S22 Ultra
  • Galaxy Tab S8/S8+/S8 Ultra
  • Galaxy S21/S21+/S21 Ultra
  • Galaxy A16
  • Galaxy Quantum 5
  • Galaxy Quantum 4

Haziran 2025

  • Galaxy Tab S9 FE/S9 FE+
  • Galaxy A53
  • Galaxy A33
  • Galaxy A25
  • Galaxy A24
  • Galaxy A15
  • Galaxy Quantum 3
  • Galaxy Jump 3, Jump 2
  • Galaxy Buddy 3
  • Galaxy Tab A9/A9+
  • Galaxy Tab Active 5
  • Galaxy Tab Active 4 Pro
  • Galaxy Wide 7

Liste Kore'ye özgü yayımlanmış olsa da geçmiş seneler baz alındığında Samsung’un globalde de benzer bir dağıtım takvimi izlemesi bekleniyor.

One UI 7 ile ilgili diğer içeriklerimiz:
İLGİLİ HABER

One UI 7 ile Samsung Telefonlara Gelen En İyi 12 Özellik
İLGİLİ HABER

Samsung, One UI 7'nin Yeni Kamera Özelliklerinin Hangi Telefonlarda Kullanılabileceğini Açıkladı
İLGİLİ HABER

Samsung'un Türkiye'de Peynir Ekmek Gibi Satan Bir Telefonu Daha One UI 7 Testlerine Dahil Edildi

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
Kaynak : https://www.gizmochina.com/2025/04/08/latest-one-ui-7-rollout-timeline-leaves-mid-range-galaxy-users-disappointed/
1
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
1
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler