Samsung, One UI 7 güncellemesini alacak telefonların listesini Samsung Members üzerinden yayımladı.

Samsung, One UI 7 güncellemesinin dağıtımını resmî olarak başlattı ve ilk etapta Galaxy S24 serisi, Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 gibi amiral gemisi modeller güncellemeye kavuştu.

Samsung Members üzerinden yayınlanan yeni güncelleme takvimine göre ise Galaxy A, M ve F serileri için One UI 7 güncellemesi beklenenden çok daha geç gelecek. Hatta beta sürümünü almış olan Galaxy A55 bile Nisan listesinde yer almıyor.

Nisan 2025

Galaxy S24/S24+/S24 Ultra

Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5

Galaxy Tab S10/S10+/S10 Ultra

Galaxy S23/S23+/S23 Ultra

Galaxy S24 FE

Mayıs 2025

Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4

Galaxy Tab S9/S9+/S9 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3

Galaxy A34

Galaxy A35

Galaxy S22/S22+/S22 Ultra

Galaxy Tab S8/S8+/S8 Ultra

Galaxy S21/S21+/S21 Ultra

Galaxy A16

Galaxy Quantum 5

Galaxy Quantum 4

Haziran 2025

Galaxy Tab S9 FE/S9 FE+

Galaxy A53

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A15

Galaxy Quantum 3

Galaxy Jump 3, Jump 2

Galaxy Buddy 3

Galaxy Tab A9/A9+

Galaxy Tab Active 5

Galaxy Tab Active 4 Pro

Galaxy Wide 7

Liste Kore'ye özgü yayımlanmış olsa da geçmiş seneler baz alındığında Samsung’un globalde de benzer bir dağıtım takvimi izlemesi bekleniyor.