Samsung, One UI 7 güncellemesinin dağıtımını resmî olarak başlattı ve ilk etapta Galaxy S24 serisi, Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 gibi amiral gemisi modeller güncellemeye kavuştu.
Samsung Members üzerinden yayınlanan yeni güncelleme takvimine göre ise Galaxy A, M ve F serileri için One UI 7 güncellemesi beklenenden çok daha geç gelecek. Hatta beta sürümünü almış olan Galaxy A55 bile Nisan listesinde yer almıyor.
Nisan 2025
- Galaxy S24/S24+/S24 Ultra
- Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6
- Galaxy Z Fold Special Edition
- Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5
- Galaxy Tab S10/S10+/S10 Ultra
- Galaxy S23/S23+/S23 Ultra
- Galaxy S24 FE
Mayıs 2025
- Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4
- Galaxy Tab S9/S9+/S9 Ultra
- Galaxy S23 FE
- Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3
- Galaxy A34
- Galaxy A35
- Galaxy S22/S22+/S22 Ultra
- Galaxy Tab S8/S8+/S8 Ultra
- Galaxy S21/S21+/S21 Ultra
- Galaxy A16
- Galaxy Quantum 5
- Galaxy Quantum 4
Haziran 2025
- Galaxy Tab S9 FE/S9 FE+
- Galaxy A53
- Galaxy A33
- Galaxy A25
- Galaxy A24
- Galaxy A15
- Galaxy Quantum 3
- Galaxy Jump 3, Jump 2
- Galaxy Buddy 3
- Galaxy Tab A9/A9+
- Galaxy Tab Active 5
- Galaxy Tab Active 4 Pro
- Galaxy Wide 7
Liste Kore'ye özgü yayımlanmış olsa da geçmiş seneler baz alındığında Samsung’un globalde de benzer bir dağıtım takvimi izlemesi bekleniyor.
One UI 7 ile ilgili diğer içeriklerimiz: