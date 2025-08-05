Samsung, One UI 8 beta güncellemesi gelecek telefonların listesini genişletti. Eylül ayına kadar birçok model daha beta güncellemesini alabilecek.

Samsung’un işletim sisteminin Android 16 tabanlı yeni versiyonu One UI 8 için yeni bilgiler ortaya çıktı. Şirket One UI 8 betasını artık daha fazla modele genişletmeye başlayacak.

Bugün itibarıyla daha fazla modele sunulmaya başlanan One UI 8 beta, şirketten gelen yeni detaylara göre kararlı sürüme Eylül ayında kavuşacak. Yani betaya geçmek istemiyorsanız kararlı sürümü almanız için yalnızca bir ay gibi bir süre kalmış durumda.

One UI 8 beta listesine dâhil edilen modeller

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 6

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 5

Galaxy A36

Galaxy A55

Galaxy A35

Galaxy A54

Samsung'un One UI 8 beta sürecine katılmak istiyorsanız, Samsung Members uygulaması üzerinden beta programına kayıt olabilirsiniz ancak her model ve güncelleme için belli başlı bazı bölge ve ülke sınırlamaları bulunabiliyor. Bu sebeple henüz sizde görünmüyorsa beklemenizde fayda var.