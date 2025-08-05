Daha Fazla Telefona One UI 8 Beta Güncellemesi Gelmeye Başladı: İşte Listeye Dâhil Edilen Yeni Modeller!

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Samsung, One UI 8 beta güncellemesi gelecek telefonların listesini genişletti. Eylül ayına kadar birçok model daha beta güncellemesini alabilecek.

Samsung’un işletim sisteminin Android 16 tabanlı yeni versiyonu One UI 8 için yeni bilgiler ortaya çıktı. Şirket One UI 8 betasını artık daha fazla modele genişletmeye başlayacak.

Bugün itibarıyla daha fazla modele sunulmaya başlanan One UI 8 beta, şirketten gelen yeni detaylara göre kararlı sürüme Eylül ayında kavuşacak. Yani betaya geçmek istemiyorsanız kararlı sürümü almanız için yalnızca bir ay gibi bir süre kalmış durumda.

One UI 8

One UI 8 beta listesine dâhil edilen modeller

  • Galaxy S24
  • Galaxy S24+
  • Galaxy S24 Ultra
  • Galaxy Z Flip 6
  • Galaxy Z Fold 6
  • Galaxy S23
  • Galaxy S23+
  • Galaxy S23 Ultra
  • Galaxy Z Flip 5
  • Galaxy Z Fold 5
  • Galaxy A36
  • Galaxy A55
  • Galaxy A35
  • Galaxy A54

Samsung'un One UI 8 beta sürecine katılmak istiyorsanız, Samsung Members uygulaması üzerinden beta programına kayıt olabilirsiniz ancak her model ve güncelleme için belli başlı bazı bölge ve ülke sınırlamaları bulunabiliyor. Bu sebeple henüz sizde görünmüyorsa beklemenizde fayda var.
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Kaynak : https://9to5google.com/2025/08/05/samsung-one-ui-8-beta-expansion
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