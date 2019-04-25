OnePlus 7 Serisinin Tüm Özellikleri ve Fiyatları Belli Oldu

Özellikleriyle kullanıcıların ilgisini çekmeyi başaran OnePlus 7 serisinin tüm özellikleri ve fiyat bilgileri belli oldu. Farklı opsiyon seçenekleri bulunan akıllı telefonlar, mayıs ayında satışa çıkacak.

Çinli teknolojisi üreticisi Oppo'dan ayrılarak çalışmalarına devam eden OnePlus'ın yeni akıllı telefon modelleriyle ilgili bazı önemli bilgiler açığa çıktı. Pek çok opsiyona sahip olan 7 serisinin özellikleri ve fiyatı belli oldu. İşte OnePlus 7'lere ait tüm detaylar;

OnePlus 7'nin 6.4 inç ekrana ve Full HD çözünürlüğe sahip olacak. 48 MP kamera çözünürlüğü olan iki kameranın bulunacağı akıllı telefonda iki farklı RAM seçeneği mevcut. İlk opsiyon 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza seçeneği olacak, ikincisi ise 8 GB RAM ve 256 GB dahili hafıza. Telefonun 3.700 mAh batarya kapasitesi bulunacak.

OnePlus 7 Pro'nun ekran boyutu ise 6.7 inç ve ekran çözünürlüğü QHD (1440x3120 px) olacak. Snapdragon 855 işlemcinin kullanıldığı OnePlus 7 Pro'da yükselen öz çekim kamerası bulunacak. OnePlus 7'de olduğu gibi 48 MP kamerayla gelecek olan ana arka kamerayla birlikte 8 ve 16 MP'lik iki kamera daha olacak. Yine OnePlus 7'de oluşturulmuş olan opsiyonlar burada da mevcut. Kullanıcılar 6 GB RAM ve 128 GB (699 Euro ve yaklaşık 4.600 TL) dahili hafıza, 8 GB RAM ve 256 GB (755 Euro veyaklaşık 5.000 TL) hafıza ya da 12 GB RAM ve 256 GB (825 Euro ve yaklaşık 5.400 TL) dahili hafıza seçeneklerinden birisine sahip olabilecekler. Fiyatların direkt TL karşılığı olduğunu, bu fiyatlandırmaya vergilerin dahil edilmediğini de belirtelim.

Şirket, telefonları 14 Mayıs'ta yapacağı etkinlik ile Avrupa ve Amerika pazarında satışa çıkaracak.