OnePlus 7T’nin Altın Renkli Versiyonu Yayınlandı

Geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen OnePlus 7T, iki farklı renk seçeneğine sahip olarak piyasaya sürülmüştü. Gümüş ve mavi renklerine sahip olan OnePlus 7T’nin altın rengine bürünmüş hâli, şirketin tasarımcısı tarafından paylaşıldı.

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi OnePlus, geçtiğimiz eylül ayında piyasaya sürdüğü amiral gemisi OnePlus 7T ve 7T Pro modelleri ile ilgiyi üzerine çekmeyi başarmıştı. Birçok amiral gemisini ezip geçecek özelliklere sahip olan OnePlus 7T, gerek gövde tasarımıyla gerek arkasındaki yuvarlak biçimindeki kamera modülüyle dikkatleri üzerinde toplamıştı.

Buzul Gümüşü ve Buz Mavisi isimli iki renk seçeneği ile piyasaya sürülen OnePlus 7T’nin bundan başka bir renk seçeneği yoktu. Aslında kullanıcılar, OnePlus’tan bir de altın rengi bekliyordu ancak beklenildiği gibi bir gelişme yaşanmadı. Şimdi ise şirketin tasarımcılarından biri olan Hao Ran, OnePlus 7T ile ilgili yeni bir fotoğraf paylaştı. Paylaşılan fotoğraf, altın renginde bir OnePlus 7T bekleyen kullanıcıların merakını giderdi.

OnePlus 7T, altın rengine büründü:

OnePlus’ta tasarımcı olarak görev yapan Hao Ran, OnePlus 7T’nin altın rengi bir varyasyonunu internette paylaştı. Paylaşılan fotoğraftaki altın rengi, daha önce piyasaya sürülen altın rengi telefonların hiçbirine benzemiyor ve Hao Ran’ın paylaştığı fotoğraftaki renk tam anlamıyla eşsiz bir görüntü sunuyor.

Gerçekten bir altın görüntüsü sunan renk, oldukça parlak bir yapıya sahip. Fotoğrafı paylaşan Hao Ran’a göre bu renk, telefon piyasaya sürülmeden önce vazgeçilmiş tek renk değil. Geliştirici ekip, düzinelerce renk seçeneğini eleyerek en sonunda Buzul Gümüşü ve Buz Mavisi renklerinde karar kılmış.

OnePlus, telefonları için yeni renk seçenekleri yayınlayan bir şirket değil. Dolayısıyla piyasada yeni bir altın renkli OnePlus 7T modeli görülmesi pek mümkün değil. Yine de bu model fazlasıyla beğenilirse OnePlus, kullanıcıları için bir sürpriz yapabilir ancak bu yine de çok düşük bir ihtimal.

OnePlus 7T teknik özellikleri: