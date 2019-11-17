OnePlus 7T Pro İçin OxygenOS 10.0.4 Güncellemesi Yayınlandı

OnePlus, son amiral gemisi akıllı telefonu OnePlus 7T Pro için yeni bir güncelleme yayınladı. OxygenOS 10.0.4 güncellemesi, içerisinde çeşitli sistem optimizasyonlarını ve ekim ayı güvenlik yamasını barındırıyor.

Hong Kong merkezli akıllı telefon üreticisi OnePlus, geçtiğimiz ay içerisinde amiral gemisi akıllı telefon OnePlus 7T Pro modelini piyasaya sürmüştü. Android 10 tabanlı OxygenOS 10 arayüzünü içerisinde barındıran akıllı telefon yeni bir güncelleme aldı. OxygenOS 10.0.4 isimli güncelleme şimdilik yalnızca OnePlus 7T Pro modelini kapsıyor olsa da güncellemenin OnePlus 7T Pro McLaren Edition modelleri için de yayınlanması bekleniyor.

OxygenOS 10.0.4 güncellemesinin getirdiği en iyi iyileştirmelerden biri telefonun pil tüketimi ile ilgili oldu. Güncelleme, cihazın bekleme durumundaki güç tüketimini optimize ediyor. Bunun yanı sıra sistem kararlılığını artıran güncelleme, birkaç genel hata düzeltmesini de içerisinde barındırıyor. OnePlus 7T Pro modellerinde bulunan ve telefonu şarj etmeye veya video izlemeye çalışıldığında ortaya çıkan siyah çubuk hatası da bu güncelleme ile birlikte gideriliyor.

OnePlus 7T Pro teknik özellikleri:

Ekran: 6,67 inç (1440x3120 piksel) Fluid AMOLED 90 Hz QHD+,

İşlemci: 8 çekirdekli Snapdragon 855 Plus (2,96 GHz)

RAM: 8 GB

Depolama: 256 GB UFS 3.0

Arka Kamera: 48 MP f/1,6 Sony IMX 586 ana kamera, 8 MP f/2,4 telefoto lens, 16 MP ultra geniş açılı lens

Ön Kamera: 16 MP Sony IMX471

Batarya: Warp Charge 30T hızlı şarj destekli 4.085 mAh

Bağlantı: 4G VoLTE, çift bant Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, USB Type-C

İşletim Sistemi: OxygenOS 10 (Android 10)

Renkler: Mavi, siyah, altın

Boyutlar: 162.6 mm boy, 75,9 mm en, 8,8 mm kalınlık.

Ağırlık: 206 gram

Amiral gemisi OnePlus 7T Pro, aldığı bu güncellemeyle aynı zamanda otomobillerle olan Bluetooth bağlantısını da geliştiriyor. Bunların yanı sıra telefonlardaki verilerin ve cihaz sağlığının önemli noktalarından biri olan güvenlik yaması da güncellemenin içerisinde yer alıyor. OxygenOS 10.0.4 güncellemesi ile birlikte OnePlus 7T Pro, ekim ayı güvenlik yamasına sahip oluyor.