OnePlus 8 Pro'nun arka kameraları DxOmark'ın zorlu testlerinde bekleneni veremedi. OnePlus'ın yeni nesil amiral gemisi, iyi bir performans gösterse de en iyilerin uzağında kaldı.

2020'nin en gözde amiral gemilerinden birisi olan OnePlus 8 Pro, nisan ayında tanıtılmıştı. OnePlus'ın amiral gemisi serisinin en güçlü üyesi, donanımının yanı sıra kamera tarafında da üstün performans vadediyordu. Vaatlerin gerçeği karşılayıp karşılamadığını gösteren OnePlus 8 Pro'nun DxOMark puanı belli oldu.

OnePlus 8 Pro'nun arka kamerasının DxOMark'ta zirveye oynaması bekleniyordu, ancak sonuçlar beklenildiği gibi olmadı. Telefon, piyasadaki en iyi kameralara sahip olmasa da, Samsung Galaxy S20+, iPhone 11 Pro Max ve Huawei Mate 30 Pro gibi önemli rakipleriyle benzer bir performanslar ortaya koydu.

OnePlus 8 Pro DxOmark puanı

OnePlus 8 Pro'nun arka kamerası, DxOmark'tan toplamda 119 puan alarak tüm akıllı telefonlar arasında 10. sıraya yerleşti. Telefon, fotoğraf tarafında 126 puan, video kalitesi tarafında ise 103 puana ulaşmayı başardı. OnePlus 8 Pro, fotoğraf kalitesinde Samsung Galaxy S20+, iPhone 11 Pro Max gibi rakiplerini yakalamayı başarırken, Mate 30 Pro'nun bir adım gerisinde kaldı. Video tarafında çok daha iyi bir performans sergileyen cihaz, Samsung Galaxy S20 Ultra'yı bile geride bıraktı.

OnePlus 8 Pro, fotoğraf tarafında yüksek detay, düşük gürültü ve doğru pozlama gibi avantajlara sahip. Ultra geniş açılı çekimlerde hoş renk ve detaylar yakalamayı başaran telefon, hızlı ve doğru otomatik odaklamasıyla artı puan aldı. Diğer yandan açık havada yapılan çekimlerde beyaz dengesinde bekleneni veremedi. Ultra geniş açıda ve özellikle gece çekimlerinde pozlama yetersiz kalırken ve yüksek gürültü seviyesi gözlemlendi.

Video tarafında daha parlak bir karneye sahip olan OnePlus 8 Pro, pozlama ve geniş dinamik aralıkta etkileyici sonuçlar elde etti. Renkleri doğru ve göze hoş şekilde elde eden telefon, ayrıntıları korudu ve görüntü sabitlemede bekleneni verdi. Otomatik netlemede kararsızlıklar ve HDR sahnelerinde gölge pozlamasının biraz düşük olması ise eksiler olarak göze çarptı.

OnePlus 8 Pro ile çekilen bir video örneği

OnePlus 8 Pro'nun dörtlü kamera kurulumu 48 MP ana sensör, 48 MP ultra geniş açı sensörü, 8 MP telefoto sensör ve 5 MP'lik kameradan oluşuyor. Cihazın ultra geniş açı kamerasının görüş açısı 120 dereceyken, telefonda 3x hibrit ve 30x dijital yakınlaştırma özellikleri de destekleniyor.

OnePlus'ın yeni amiral gemisinin eski modelle karşılaştırıldığında gelişme kaydettiği görülüyor. OnePlus 7T Pro, DxOmark'ta toplam 114 puana ulaşırken, fotoğraf için 122 puan, video için 96 puan almıştı.