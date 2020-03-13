OnePlus 8 Pro, Robert Downey Jr.'ın Elinde Görüntülendi

OnePlus'ın yeni nesil akıllı telefonu OnePlus 8 Pro, lansman öncesinde Robert Downey Jr.'ın elinde görüntülendi. Yeni telefonun tasarım konusunda OnePlus 7T Pro'ya benzer bir çizgiye sahip olduğu görülüyor.

Son yılların yükselen markası OnePlus, 2020 model telefonlarını yakında tanıtacak. OnePlus'ın marka yüzü olan ünlü oyuncu Robert Downey Jr., lansman öncesinde elinde OnePlus 8 Pro ile görüntülendi.

Robert Downey Jr.'ın elinde OnePlus 8 Pro ile görüldüğü fotoğrafın ilk olarak yönetmen Sam Jones tarafından Instagram'da paylaşıldığı bildirildi. Yönetmen kısa süre sonra fotoğrafı kaldırdı ancak takipçiler görüntüyü almayı başararak paylaşmaya devam etti.

Fotoğrafta, OnePlus 8 Pro'nun arkadan görünümünün OnePlus 7T Pro'ya oldukça benzediği görülüyor. Arka kamera modülü benzer şekilde tasarlanmış ve dikey olarak olarak konumlandırılmış. Ne yazık ki, görüntülerde daha fazla detay yok.

OnePlus 8 Pro'nun Snapdragon 865 işlemci ve 12 GB RAM ile geleceği biliniyor. Cihazın ayrıca 6,65 inç AMOLED ekran, 120 Hz ekran yenileme hızı sunması bekleniyor. Kamera tarafında 64 MP ana sensör, 20 MP ikinci kamera ve 12 MP üçüncü kamerayla birlikte geleceği konuşuluyor. Ön kamera ise bu kez çentik yerine kamera deliğinde yer alacak.

One Plus 8 serisi akıllı telefonların 14 Nisan'da tanıtılması bekleniyor. OnePlus 7 serisi geçtiğimiz yıl 14 Mayıs'ta tanıtılmıştı ve bu yılki lansman daha erken yapılacak. Yine de corona virüsü nedeniyle olası bir ertelenmenin mümkün olduğunu belirtelim.