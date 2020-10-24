OnePlus 8T, İlk 1 Dakikada Şirkete 100 Milyon Yuan Kazandırdı

OnePlus'ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı akıllı telefonu OnePlus 8T, şirketin açıklamasına göre ilk 60 saniyede 100 milyon yuan değerinde telefon satıldı. Telefon satışa çıktıktan 10 dakika sonraysa bu sayı 200 milyona ulaştı.

Fiyatına göre oldukça üstün performans sunan akıllı telefon modelleriyle beğenileri toplayan OnePlus, birkaç gün önce yeni akıllı telefonunu duyurmuştu. Şirketin yeni akıllı telefonu olan OnePlus 8T, Qualcomm'un Snapdragon 865 işlemcisine ve 8 / 12 GB RAM'e ev sahipliği yapıyordu. Telefonun ekranı 120 Hz tazeleme hızıyla tüm bu performansı en üst düzeyde görmenizi sağlıyordu.

Normal şartlarda yüksek bir fiyata sahip olmasını bekleyebileceğiniz bu telefon, 3.299 yuanlık (yaklaşık 3.900 TL + vergiler) fiyat etiketine sahipti. Akıllı telefon, geçtiğimiz hafta Çin'de bu fiyat etiketiyle satışa çıkınca epey bir taleple karşılaştı. Öyle ki OnePlus'ın açıklamalarına göre şirket, yalnızca ilk dakikalarında büyük bir başarı elde etti.

İlk 1 dakikada 100 milyon yuan kazandırdı:

OnePlus, Çin'in sosyal medyası Weibo üzerinden yaptığı paylaşımda ilk dakikalarda elde ettiği satış rakamını ve kârını açıkladı. Şirket, OnePlus 8T piyasaya sürüldüğü andan itibaren ilk 60 saniyede 100 milyon yuan (yaklaşık 119 milyon 112 bin TL) kazandığını açıkladı.

OnePlus'ın kazandığını açıkladığı miktar akıllı telefon sayısına dönüştürüldüğünde ortaya ilk 60 saniyede 25 – 30 bin akıllı telefon satıldığı çıkıyordu. Bununla birlikte OnePlus, ilk 10 dakika içinde 200 milyon yuan kazanmayı (yaklaşık 60 bin OnePlus 8T) başardığını belirtti.

OnePlus güçlü ve uygun fiyatlı akıllı telefonu OnePlus 8T, bu modeliyle de neden 'amiral gemisi katili' olarak anıldığını bir kez daha hatırlattı. Akıllı telefon güçlü donanımının yanı sıra arka kısmında 48 MP'lik Sony IMX586 ana kameranın bulunduğu dört kameralı bir kuruluma ev sahipliği yapıyor.

OnePlus 8T teknik özellikleri: