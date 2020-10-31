OnePlus 8T’nin Cyberpunk 2077 Özel Sürümü Ortaya Çıktı

OnePlus ile CD Projekt RED ortaklığı sonucunda OnePlus’ın son amiral gemisi OnePlus 8T’ye Cyberpunk 2077 versiyonu eklendi. Telefonun özellikle arka kamera kurulumunun bulunduğu yerde bazı tasarım değişiklikleri yer alıyor.

CD Projekt RED’in geliştirdiği ve daha çıkmadan yılın oyunu olarak nitelendirilen Cyberpunk 2077, pek çok firmayla da sponsorluk anlaşması yapıyor. Bu anlaşmalardan biri de çıkardığı akıllı telefonlarla büyük bir hayran kitlesine sahip OnePlus’la oldu. İki şirket arasında gerçekleşen anlaşma sonucunda bu ayın başında küresel pazarlar için duyurulan OnePlus 8T’nin Cyberpunk 2077 versiyonu çıkacak. 2 Kasım’da duyurulacak olan OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition isimli akıllı telefon, gelecekten fırlamış gibi görünen bir tasarıma sahip olacak.

Geçtiğimiz günlerde Cyberpunk 2077’nin çıkış tarihi 19 Kasım’dan 10 Aralık’a ertelenmişti. Oyunu bekleyen hayranlar tarafından son derece büyük bir üzüntüyle karşılanan bu erteleme, bizlere Cyberpunk 2077 temalı OnePlus 8T’nin oyundan önce çıkacağını gösteriyor. 2 Kasım’da piyasaya sürülecek akıllı telefonun arka kameraların yer aldığı kısım farklı bir tasarımla gelecek. Kamera modülünü bir miktar daha büyüten OnePlus, buraya 2077 yazısını eklemiş.

Teknik özellikler aynı kalacak

Her ne kadar tasarımı farklı olsa da özünde bu telefon bir OnePlus 8T. Bu sebeple cihazın teknik özelliklerinde bir değişiklik beklenmiyor. 6,55 inçlik Full HD+ 120 Hz tazeleme oranına sahip bir ekranla gelen akıllı telefon, gücünü Qualcomm Snapdragon 865 yonga setinden alıyor. 8 GB RAM / 128 GB depolama alanı ile 12 GB RAM / 256 GB depolama alanı opsiyonlarıyla satışa sunulan cihazın arkasında 48 MP birincil olmak üzere dörtlü kamera kurulumu bulunuyor.

Android 11 tabanlı OxygenOS 11 işletim sistemine sahip telefonda 65 W hızlı şarjı destekleyen 4.500 mAh’lik bir batarya yer alıyor. Cyberpunk 2077 hala çıkmamış olsa da o muhteşem ambiyansı pek çok şirketi bu oyunla ortak olmaya itiyor gibi görünüyor. CD Projekt RED’e çok fazla paralar kazandırması beklenen oyun, yeni bir erteleme almazsa 10 Aralık’ta bizlerle olacak.