OnePlus 9 5G Prototipi, eBay'da 3.000 Dolardan Satıldı

OnePlus'ın yaklaşmakta olan amiral gemisi 9, kısa bir süre önce bazı fotoğraflarla gündeme gelmişti. Aynı telefon bu kez, eBay üzerinden satışa çıkarıldı. 3.000 dolara alıcı bulan telefonun kim tarafından satın alındığı ve kim tarafından satıldığı, şu an için belirsizliğini koruyor.

Son dönemlerin popüler teknoloji üreticilerinden bir tanesi olan OnePlus, bir süredir "9" olarak isimlendirdiği yeni bir amiral gemisi telefon üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Hatta bir süre önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde de bu akıllı telefonun sızdırılan görüntülerinden bahsetmiştik. O telefon şimdi, bir kez daha gündeme geldi. Ancak bu kez, bambaşka bir konuyla...

Bir eBay kullanıcısı, OnePlus'ın yaklaşmakta olan akıllı telefonunu satışa çıkardı. Henüz tamamlanmamış ve duyurulmamış olan bu telefon, başka bir kullanıcı tarafından da satın alındı. Akıllı telefon sektörünü yakından takip edenlerin gündemine oturan olay, telefonu satan ve satın alan kişilerin kimler olduğunun merak edilmesine de yol açtı. Ancak asıl mesele, bu akıllı telefonun piyasaya sürülmeden nasıl ele geçirilip, satılabildiğiydi.

OnePlus 9 prototipi, tam 3.000 dolara satıldı

Gizemli bir eBay kullanıcısı tarafından satışa çıkarılan OnePlus 9, görüntüleri ortaya çıkan prototiple aynı. Satıcı, sizlerle paylaşmış olduğumuz görüntülere ek olarak, telefonun özelliklerini gösteren bazı görüntüler de paylaştı. Ancak bu görüntüler, çok kısa bir süre listeleme ekranında kaldıktan sonra kaldırıldı. Zira bugüne dek ortaya çıkan bilgiler ile söz konusu kullanıcının paylaştığı ekran görüntüleri, birbirlerine uymuyordu. Tüm bunlara rağmen OnePlus 9 prototipi, 3.000 dolara alıcı buldu.

OnePlus 9, çok büyük bir ihtimalle 6.55 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak. Snapdragon 888 işlemciden güç alması beklenen telefonun 8 GB RAM, 128 GB depolama alanı kombinasyonuna sahip olması bekleniyor. Ön tarafında 8 MP çözünürlük sunan bir kamerası bulunacak telefonun ana arka kamerası ise 48 MP çözünürlük sunacak. Ayrıca bu akıllı telefon, Android 11 tabanlı OxygenOS 11arayüzüyle gelecek. OnePlus'ın düzenleyeceği etkinlikle birlikte bu akıllı telefonun tüm özellikleri gün yüzüne çıkmış olacak.