OnePlus 9 Modellerinin Anahtar Özellikleri Ortaya Çıktı

Duyurulmasına haftalar kalan OnePlus 9 modellerinin ekran, işlemci, batarya gibi anahtar özellikleri ortaya çıktı. Farklı ekran boyutlarına ve çözünürlüklerine sahip olan OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro, ilginç bir şekilde aynı bataryaya sahip olacak.

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus’ın mart ayında gerçekleştireceği bir lansman ile OnePlus 9 modellerini gün yüzüne çıkarması bekleniyor. Daha önce pek çok akıllı telefon için tutarlı sızıntılar paylaşan Digital Chat Station, son olarak OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro’nun anahtar özelliklerini ortaya çıkardı.

Digital Chat Station’ın paylaşımına göre OnePlus 9; 6,55 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde ve 120 Hz uyarlanabilir yenileme hızına sahip düz bir ekran ile gelecek. OnePlus 9 Pro ise 6,78 inç büyüklüğünde, QHD+ çözünürlükte ve yine 120 Hz uyarlanabilir yenileme hızına sahip kavisli bir ekrana sahip olacak.

Her iki OnePlus 9 modeli de 4.500 mAh bataryayla gelecek

Yine Digital Chat Station’a göre OnePlus, tasarım konusunun fazlasıyla üstüne düşmüş ve cihazların hem ince hem de hafif olması için epey çaba sarf etmiş. Buna göre OnePlus 9, 8mm; OnePlus 9 Pro ise 8,5mm kalınlığa sahip olacak ve ağırlık 200 gramı geçmeyecek. Her iki cihaz da Snapdragon 888 işlemciden güç alacak ve batarya kapasitesi 4.500 mAh olacak.

OnePlus 9 modelleriyle ilgili olarak daha önce ortaya çıkan bilgilere göre her iki cihaz da maksimum 65W hızlı şarj destekleyecek. OnePlus 9, 30W; OnePlus 9 Pro ise 45W kablosuz şarj desteğine sahip olacak. Üçlü kamera kurulumu ile gelecek akıllı telefonlar 50MP Ultra Vision ana kamera, 20 MP sinematik kamera ve 12 MP telefoto kameraya sahip olacak. Tahmin edebileceğiniz gibi şu an için bu bilgilerin hiçbirini teyit edemiyoruz.