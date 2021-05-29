OnePlus ailesinin bütçe dostu modellerinin olduğu OnePlus Nord serisinin yeni üyesi OnePlus Nord CE 5G'nin özellikleri ortaya çıktı. Tahmini fiyatına göre oldukça iddialı olan bu telefonun özelliklerine bir göz atıyoruz.

OnePlus özellikle her bütçeye uygun telefonları ve kaliteli cihazları ile akıllı telefon meraklılarının listesinde olan markalardan. Ülkemizde özellikle son zamanlarda ilgi görmeye başlayan OnePlus’ın bütçe dostu Nord serisi telefonları şu anda oldukça ilgi görüyor.

Çinli teknoloji devinin son tanıtımında yer verdiği OnePlus Nord CE 5G isimli cihazın özellikleri ortaya çıktı. Fiyatına göre oldukça iddialı özellikler sunan bu cihazın detaylarına gelin yakından göz atalım.

İşte OnePlus Nord CE 5G’nin özellikleri:

Açıklanan özelliklere göre OnePlus Nord CE 5G, gücünü Snapdragon 750G işlemcisinden alacak. Burada “G” harfinin anlamı bu işlemcinin “Gaming” yani oyun odaklı bir yapıda olacağı. 6,43 inçlik AMOLED ekrana ve 90Hz ekran yenileme hızına sahip olacak cihazın ekranı şu anda hali hazırda satışı olan OnePlus Nord cihazı ile birebir aynı.

Cihazı arka tarafa çevirdiğimizde bizleri dörtlü kamera kurulumu karşılıyor. Bu kameraların sırasıyla 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP geniş açı ve 2 MP makro kamerası olması bekleniyor. Ön tarafta ise 16 MP özçekim kamerası ile gelmesi beklenen cihazın donanımsal özellikleri tahmin edilen fiyata göre oldukça makul olacak. Cihazın 300 dolar (2.567 TL) gibi bir fiyatla çıkış yapması bekleniyor.

Cihaz hakkında bilinenler şimdilik bu kadarla sınırlı ancak OnePlus, bu cihazın tanıtımının 10 Haziran’da yapılacağı ve satışlarının 16 Haziran’da başlayacağını açıkladı.

Cihaz hakkında bilinenler şimdilik bu kadarla sınırlı ancak OnePlus, bu cihazın tanıtımının 10 Haziran’da yapılacağı ve satışlarının 16 Haziran’da başlayacağını açıkladı. Önümüzdeki günlerde OnePlus Nord CE 5G hakkında daha fazla bilgi geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.