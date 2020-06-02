OnePlus'ın Orta Segment İlk Telefonu Geekbench'te Göründü

OnePlus'ın ilk orta segment telefonu Geekbench aracılığıyla ortaya çıktı. "AC2003" koduna sahip olan cihazın OnePlus Z olarak isimlendirilmesi beklenirken, telefon teknik özellikleriyle pek çok tüketicinin ilgisini çekebilir.

OnePlus, son dönemlerin popüler akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi. Daha çok amiral gemisi akıllı telefonları uygun fiyatlı olarak satışa sunmasıyla bilinen şirket şimdiyse ürün portföyünü yeni bir telefonla geliştirmeyi planlıyor. Orta segment bir telefon olarak olarak karşımıza çıkan bu cihazın "OnePlus Z" olarak isimlendirilmesi bekleniyor.

OnePlus'ın yeni telefonu ile ilgili bugüne kadar herhangi bir bilgi sahibi değildik. Ancak "AC2003" model kodlu bu cihazın Geekbench veri tabanında ortaya çıkması, telefonun bazı teknik özelliklerini de gün yüzüne çıkardı. Görünüşe göre OnePlus, yaklaşmakta olan yeni telefonuyla orta segmentteki rekabete hızlı bir giriş yapacak. Dilerseniz hemen, AC2003'ün Geekbench'teki özelliklerine yakından bakalım.

Geekbench'te yer alan bilgilere göre OnePlus'ın yeni akıllı telefonu, orta segmentin popüler işlemcisi Snapdragon 765G'den güç alacak. Bu güç 12 GB RAM ile desteklenecek ve telefon Android 10 ile kutudan çıkacak. Telefonun Geekbench test sonuçları ise OnePlus Z'nin tek çekirdekli işlemlerde 612 puan, çok çekirdekli işlemlerde ise 1.955 puan aldığını ortaya koyuyor.

OnePlus Z'nin Geekbench sonuçları

Geekbench'te yer alan veriler, OnePlus'ın yeni akıllı telefonunun sadece donanım özelliklerini ortaya koyuyor. Dolayısı ile cihazın tasarımını henüz bilmiyoruz. Bazı iddialara göre OnePlus Z temmuz ayında tanıtılacak ve bu tanıtım gerçekleştiğinde cihazla ilgili tüm bilgiler açığa çıkmış olacak.