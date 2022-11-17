Bir arkadaşınıza gönderirken, blogunuza ya da internet sitenize yüklerken görsellerinizin boyutunun düşük olması her zaman bir avantajdır. Ancak boyutu düşürmek için görseli optimize ederken kalite kaybı olmaması da bir o kadar önemli. Gelin resim sıkıştırma işlemi için kullanabileceğiniz en kullanışlı online program tavsiyelerine yakından bakalım.

Günümüzde teknolojinin gelişimini en yakından takip ettiğimiz alan görsellerdir. Şöyle bir baktığımız zaman bugün hepimizin arka cebinde taşıdığı telefon, kısa bir zaman önce profesyonel fotoğraf makinelerinin çektiklerinden çok daha başarılı görüntüler elde ediyor. Elbette görüntülerin iyi olması demek, boyutların yüksek olması anlamına geliyor. Çoğu zaman bu görseller üzerinde resim sıkıştırma işlemi yapmak gerekiyor.

Resim sıkıştırma işlemi sayesinde hem görselin dosya boyutunu düşürebilirsiniz hem de gerekli bazı düzenlemeleri yapabilirsiniz. Bu işlem cihazınızın dahili uygulamalarında da yapılabilir ancak her zaman başarılı sonuç alamayabilirsiniz çünkü dosya boyutu küçülürken kalite kaybı olabilir. En iyisi resim sıkıştırma işlemi için online olarak kullanabileceğiniz program tavsiyelerine bir göz atın ve size en uygun olanlardan bir tanesini seçin.

Resim sıkıştırma programları:

Online Image Optimizer

JPEG Optimizer

Tiny PNG

Optimizilla

Resize Photos

Kraken.io

GiftOfSpeed

Optimole

Compressor.io

ImageRecycle

JPEGmini

CompressNow

Convert Image

Trimage

PNGGauntlet

Görselleri indirmeden dönüştürün: Online Image Optimizer

Online Image Optimizer yalnızca resim sıkıştırma yapabileceğiniz bir internet sitesi değil, aynı zamanda JPEG ile PNG formatı arasında dönüştürme işlemi de yapabiliyorsunuz. Üstelik yalnızca cihazınızdaki yüklü olan görselleri kullanmanız gerekmiyor. İnternette bulunan bir görselin URL bağlantısı ile işlem yapmanız da mümkün.

Tüm kontrol sizde: JPEG Optimizer

JPEG Optimizer, adından da anlaşılacağı üzere JPEG formatındaki görüntülerini sıkıştırabileceğiniz bir internet sitesi. Siteyi açtıktan sonra yapmanız gereken tek şey dosyayı yüklemek ve işlemi başlatmak. JPEG Optimizer üzerinden yalnızca dosya boyutunu optimize etmiyor, aynı zamanda görsel boyutlarını da düzenleyebiliyorsunuz.

100 resmi aynı anda sıkıştırın: Tiny PNG

Tiny PNG internet sitesinin en dikkat çeken özelliği toplu işlem yapabiliyor olmanız. Tek seferde 100 taneye kadar JPEG ya da PNG formatındaki görsel üzerinde resim sıkıştırma işlemi yapabilirsiniz. WordPress eklentisi ve Magento uzantısına sahip olan sitede düzenlediğiniz görselleri Dropbox’a hızlıca yedekleyebilirsiniz.

Kaliteyi kıyaslayın: Optimizilla

JPEG ve PNG formatındaki görüntülerinizi sıkıştırabileceğiniz Optimizilla internet sitesi, dosyalarınızı olabilecek en düşük dosya boyutuna düşürmeyi hedefliyor. İşlem sonrası görüntülerinizin önceki ve sonraki halini yan yana görebiliyor ve böylece görüntü kalitesinde bir düşme olup olmadığından emin oluyorsunuz.

Sıkıştırma seviyesini siz seçin: Resize Photos

Resize Photos kullanıcılarının internete yüklemek istedikleri görselleri en iyi hale getirebilecekleri bir hizmet sunuyor, üstelik bunun herhangi bir ön bilgiye ihtiyacınız yok. Görselinizi yükledikten sonra 1 ile 100 arasında bir sıkıştırma seviyesi seçmeniz ve işlemi başlatmanız yeterli. Sıkıştırdığınız görseller üzerinde düzenleme yapmanız da mümkün.

ZIP formatında indirin: Kraken.io

Kraken.io da toplu resim sıkıştırma işlemi yapabileceğiniz internet sitelerinden bir tanesi. JPEG, PNG ve GIF formatındaki görsellerinizi dosyaların olabilecek en düşük boyutuna sıkıştırabilirsiniz. Birden çok dosya ile işlem yaptıysanız bunları ZIP formatında tek bir dosya olarak indirmeniz mümkün.

PNG dosyalarını toplu sıkıştırın: GiftOfSpeed

GiftOfSpeed üzerinden PNG ve JPEG formatındaki görüntü dosyalarınızın boyutlarını olabilecek en düşük şekilde sıkıştırmanız mümkün. GiftOfSpeed sitesi toplu işlem imkanı da sunuyor ancak yalnızca PNG formatındaki dosyalar üzerinde toplu işlem yapabiliyorsunuz.

İnternet görselleri için aradığınız her şey: Optimole

Optimole, bir resim sıkıştırma hizmetinden çok daha fazlası. Optimole internet sitesi üzerinden kendi blogunuza ya da internet sitenize yüklemek istediğiniz görsel üzerinde pek çok farklı düzenleme yaparak onun internet dünyasında en doğru şekilde yer almasını sağlayabilirsiniz. Bazı hizmetlerinin ücretli olduğunu söylemeden geçmeyelim.

Yüzde 90 sıkıştırma: Compressor.io

JPEG, PNG, GIF ve SVG formatındaki görüntüleriniz üzerinde resim sıkıştırma işlemi yapabileceğiniz Compressor.io internet sitesi bu konuda son derece iddialı. Dosya boyutlarını yüzde 90 oranında sıkıştırabileceğini iddia ediyor. Ancak günlük kullanım sınırına sahip.

PDF dosyalarını da sıkıştırın: ImageRecycle

ImageRecycle internet sitesi üzerinden JPEG, PNG ve GIF formatındaki dosyalarınızın boyutlarını sıkıştırabileceğiniz PDF dosyalarınız için de aynı işlemi yapabilirsiniz. ImageRecycle sitesinin en dikkat çeken özelliği bir analiz aracı sunması. Bu aracı kullanarak internet sitenizdeki tüm görsellerin en iyi şekilde nasıl optimize edileceğini öğrenebilirsiniz.

En hızlı sonuç: JPEGmini

JPEGmini, online resim sıkıştırma programları arasında en hızlı sonuç verenlerden bir tanesi. Üstelik herhangi bir yükleme boyutu sınırı bulunmuyor. İşlem sonrası sıkıştırılmış ve sıkıştırılmamış görsellerinizi öncesi ve sonrası olarak yan ya görebilir, böylece görüntü kalitesinde ne oranda bir kayıp olduğunu kolayca görebiliyorsunuz.

Toplu işlem imkanı: CompressNow

JPEG, PNG ve GIF formatındaki görüntüleriniz üzerinde resim sıkıştırma işlemi yapabileceğiniz CompressNow internet sitesi ile aynı anda 10 görsel üzerinden işlem yapabiliyorsunuz. Görüntülerinizi yükledikten sonra sıkıştırma yüzdesini seçin ve işleme başlayın. Tüm görsellere aynı düzeyde sıkıştırma işlemi yapar.

Geniş format desteği: Convert Image

Convert Image üzerinden JPEG görüntü formatındaki dosyalarınız üzerinde resim sıkıştırma işlemi yapabiliyorsunuz ancak yapabilecekleriniz bununla sınırlı değil. JPEG görsellerinizi aynı zamanda BMP, GIF, ICO, PNG ve pek çok farklı formata dönüştürebiliyorsunuz. Sıkıştırdığınız resimler üzerinde kırpma, çevirme ve benzeri düzenleme işlemlerini de kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Linux için geliştirildi: Trimage

Trimage, Linux işletim sistemine sahip bilgisayarınızda kullanmanız üzere geliştirilmiş bir resim sıkıştırma programı. JPEG ve PNG formatındaki görüntü dosyalarınız üzerinde maksimum sıkıştırmayı yapabiliyorsunuz. macOS ya da Windows işletim sistemleri için uygun değildir ancak Linux için gerçek anlamda harikalar yaratabilir.

İndirin bulunsun: PNGGauntlet

PNGGauntlet online değil, bilgisayarınıza indirerek kullanabileceğiniz bir resim sıkıştırma programı. PNGOUT, OptiPNG ve DeflOpt gibi pek çok farklı araç ile özellikle PNG formatındaki görüntüleriniz üzerinde başarılı sıkıştırma işlemleri yapıyor. PNG, JPG, GIF, TIFF ve BMP formatları arasında dönüştürme işlemleri de yapabiliyorsunuz.

Görsellerinizin boyutunu kalite kaybı olmadan düşüren resim sıkıştırma işlemi için kullanabileceğiniz online program tavsiyelerini listeleyerek kısaca öne çıkan özelliklerinden bahsettik. Resim sıkıştırma işlemi için hangi programı kullanıyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.