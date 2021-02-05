Opel, Şubat ayında lansmanını gerçekleştireceği B segmentine ait yeni SUV modeli Crossland'in Türkiye fiyatlarını açıkladı. 4 farklı donanım paketi ve 2 farklı motor seçeneği ne sahip yeni Crossland, 216.900 TL'den başlayan fiyatlara satışa sunuluyor.

Otomobil devlerinden Opel, B segmentine ait yeni SUV’u Crossland’i tanıttı. 11 Şubat’ta gerçekleştirilecek olan lansmana özel yeni kredi seçeneği ve taksit imkanları bulunan Corssland, 7 farklı renk seçeneği ve 4 farklı donanım paketi ile satışa sunuluyor.

AGR onaylı 8 yönlü yolcu koltuğu, gelişmiş park pilotu ve 8 inçlik multimedya gibi birçok özellikle birlikte piyasaya sürülen Crossland, en düşük donanım paketi Essential’da 216.900 TL’lik satış fiyatına sahip.

Opel, 12 aya kadar %0 faiz seçeneği sunuyor

Essential, Edition, Elegance ve Ultimate ile 4 farklı donanım paketine sahip Opel Crossland, Ultimate donanım paketinde 8 inçlik dokunmatik ekran, sesli komut sistemi, navigasyon ve 17 inçlik elmas kesim alaşım jantlar sunuyor. Daha düşük donanım paketlerinde ise 7 inçlik multimedya ekranı ve 16 inçlik jantlar bulunuyor.

Opel Crossland, 1.2 benzinli ve 1.5 dizel olmak üzere 2 farklı motor seçeneğine sahip. 130 beygir güce sahip 1.2 litrelik benzinli motor seçeneğinde manuel ve otomatik şanzıman seçenekleri bulunurken 120 beygir 1.5 dizel motorda sadece otomatik şanzıman bulunuyor.

Opel, lansmana özel avantajların arasında 150 bin TL’lik kredi için 2 bin 500 TL’den başlayan taksit seçenekleriyle 12 ayda %0 faiz imkanı sunuyor. Şirket, aynı zamanda sağlık çalışanlarına, avukatlara, polislere, askerlere, öğretmenlere ve bu meslek grubunda olan kişilerin birinci derece yakınlarına, Grandland X modeli için 10 bin 600 TL, Corsa için 5 bin 300 TL, Insigna için ise 15 bin 300 TL nakit indirimi sağlıyor.

Dilerseniz Crossland fiyat listesine gelmeden önce, Opel’in opsiyonel olarak sunduğu donanımlara bir göz atalım. Tüm donanım paketlerinde metalik renk seçeneğine sahip olmak isteyen müşterilerin, araç fiyatına ek olarak 2 bin 500 TL’lik bir ücret ödemesi gerekiyor. Sadece Edition, Elegance ve Ultimate donanımlarına özel olarak sunulan panoramik cam tavanın fiyatı ise 8 bin TL.

Opel, siyah ya da beyaz renkli tavan ve ayna donanımları için 2 bin 500 TL talep ederken; ön çarpışma ikazı, aktif acil frenleme, sürücü yorgunluk tespit sistemi, koltuk ve direksiyon ısıtması ve LED arka stop donanımlarını içeren Teknoloji Paketi’nin ücretini 5 bin TL olarak belirlemiş.

Opel Yeni Crossland Fiyat Listesi