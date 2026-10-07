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Opel Ekim 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Grandland Elektrik'te 715 Bin TL İndirim!

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Opel, Ekim 2026 dönemi için geçerli güncel fiyat listesini açıkladı. Güncel listede Corsa, Corsa Elektrik, Frontera, Frontera Elektrik, Mokka, Mokka GSE, Astra, Grandland ve Grandland Elektrik modelleri bulunuyor.

Opel Ekim 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Grandland Elektrik'te 715 Bin TL İndirim!
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Opel, Ekim 2026 dönemi için geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Listede binek modellerin sıfır ve kampanyalı fiyatları bulunuyor.

Bu içerikte Opel’in Ekim 2026 güncel tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini, kampanyalı fiyatlarını ve paylaşılan opsiyon kalemlerini inceliyoruz. İlk olarak markanın tavsiye edilen anahtar teslim başlangıç fiyatlarına bakalım.

İçerikten Görseller

Opel Ekim 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Grandland Elektrik'te 715 Bin TL İndirim!
opel corsa
Opel Corsa Elektrik
Opel Frontera
Opel Frontera Elektrik +5

Opel fiyat listesi - Ekim 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
Corsa 1.535.000 TL 1.335.000 TL
Corsa Elektrik 1.890.000 TL -
Frontera 2.190.000 TL 1.975.000 TL
Frontera Elektrik 1.895.000 TL -
Mokka 1.990.000 TL 1.572.000 TL
Mokka GSE 3.570.000 TL 2.890.000 TL
Astra 2.330.000 TL -
Grandland 2.850.000 TL 1.975.000 TL
Grandland Elektrik 3.200.000 TL 2.485.000 TL

Corsa fiyatları - Ekim 2026

opel corsa

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.2 100 HP Benzin Edition MT6 1.535.000 TL 1.335.000 TL
Hybrid 1.2 110 (100 HP) Edition e-DCT6 1.848.000 TL -
Hybrid 1.2 145 (136 HP) GS e-DCT6 1.955.000 TL -

Corsa, Opel'in kompakt hatchback modeli olarak listede üç farklı motor seçeneğiyle yer alıyor. Benzinli manuel versiyonun yanı sıra 110 HP ve 145 HP güç üreten hibrit seçenekler de bulunuyor.

Corsa opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 7.000 TL Tüm Donanımlar
Grafik Gri 7.000 TL Tüm Donanımlar
Siyah Tavan 7.000 TL GS
Panoramik Cam Tavan 20.000 TL GS
Güvenlik Paketi 12.000 TL GS
Ultimate Paket 28.000 TL GS

Corsa Elektrik fiyatları - Ekim 2026

Opel Corsa Elektrik

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
100 kW Elektrik GS Otomatik 1.890.000 TL -

Corsa Elektrik, Corsa ailesinin tamamen elektrikli versiyonu olarak kompakt ölçüler ve elektrikli sürüş karakterini bir araya getiriyor. GS donanımıyla listelenen model, şehir içi kullanımda sessiz sürüş, otomatik kullanım kolaylığı ve elektrikli otomobil tercihini birlikte değerlendiren kullanıcılara hitap ediyor.

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Corsa Elektrik opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 7.000 TL GS
Grafik Gri 7.000 TL GS
Siyah Tavan 7.000 TL GS
Multimedya 10" Ekran 7.500 TL GS
Panoramik Cam Tavan 20.000 TL GS
Güvenlik Paketi 12.000 TL GS

Frontera fiyatları - Ekim 2026

Opel Frontera

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Hybrid 1.2 145 (136 HP) Edition e-DCT6 2.190.000 TL 1.975.000 TL
Hybrid 1.2 145 (136 HP) GS e-DCT6 2.290.000 TL -

Frontera, Opel'in SUV modellerinden biri olarak Eylül ayında hibrit motor ve e-DCT6 şanzıman kombinasyonuyla satışa sunuluyor.

Frontera opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 7.000 TL Tüm Donanımlar
Siyah Tavan 7.000 TL GS
Anahtarsız Giriş & Çalıştırma 12.000 TL GS
Konfor Paketi 15.000 TL GS

Frontera Elektrik fiyatları - Ekim 2026

Opel Frontera Elektrik

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
44 kWh Batarya Elektrik GS Otomatik 1.895.000 TL -
54 kWh Batarya - Uzun Menzil Elektrik GS Otomatik 2.010.000 TL -

Frontera Elektrik, Frontera ailesinin tamamen elektrikli versiyonu olarak iki farklı batarya seçeneğiyle fiyat listesinde yer alıyor. 44 kWh bataryalı GS versiyonu 1.895.000 TL, 54 kWh bataryalı uzun menzil GS versiyonu ise 2.010.000 TL tavsiye edilen anahtar teslim fiyatına sahip.

Frontera Elektrik opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 7.000 TL GS
Anahtarsız Giriş & Çalıştırma 12.000 TL GS
Siyah Tavan 7.000 TL GS
Konfor Paketi 15.000 TL GS

Mokka fiyatları - Ekim 2026

Opel Mokka

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.2 136 HP Benzin Edition MT6 1.990.000 TL 1.572.000 TL
Hybrid 1.2 145 (136 HP) GS e-DCT6 2.350.000 TL -

Mokka, Opel’in kompakt SUV sınıfındaki tasarım odaklı modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Benzinli manuel versiyonun yanında hibrit otomatik seçeneğin de yer aldığı model, şehir kullanımı ve yüksek oturma pozisyonunu bir arada arayanlara hitap ediyor.

Mokka opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 7.000 TL Tüm Donanımlar
Siyah Tavan 7.000 TL Tüm Donanımlar
Grafik Gri (Özel Renk) 7.000 TL Tüm Donanımlar
Güvenlik Paketi 12.000 TL GS
Teknoloji Paketi 16.000 TL GS
Navigasyon Paketi 9.000 TL GS
Bold Pack 5.000 TL GS

Mokka GSE fiyatları - Ekim 2026

Opel Mokka GSE

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
GSE 207 kW Elektrik GSE Otomatik 3.570.000 TL 2.890.000 TL

Mokka GSE, Opel’in elektrikli ve performans odaklı seçeneklerinden biri olarak listede yer alıyor. GSE donanımıyla sunulan model, Mokka ailesinde daha güçlü elektrikli sürüş karakteri arayan kullanıcılar için ayrı bir konuma sahip.

Mokka GSE opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 7.000 TL GSE
Siyah Tavan 7.000 TL GSE
Grafik Gri (Özel Renk) 7.000 TL GSE
Bold Pack 5.000 TL GSE

Astra fiyatları - Ekim 2026

Opel Astra

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.5 130 HP Dizel Edition AT8 2.330.000 TL -
1.5 130 HP Dizel GS AT8 2.590.000 TL -

Astra, Ekim 2026'da 1.5 130 HP dizel motor ve AT8 otomatik şanzıman kombinasyonuyla Edition ve GS donanımlarında satışa sunuluyor.

Astra opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 7.000 TL Tüm Donanımlar
Teknoloji Paketi 24.000 TL Edition
Panoramik Açılabilir Cam Tavan 24.000 TL GS
Konfor Paketi 20.000 TL GS
Grafik Gri (Özel Renk) 7.000 TL Tüm Donanımlar
Siyah Tavan 7.000 TL GS

Grandland fiyatları - Ekim 2026

Opel Grandland

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Hybrid 1.2 145 (136 HP) Edition e-DCT6 2.850.000 TL -
Hybrid 1.2 145 (136 HP) GS e-DCT6 3.050.000 TL -

Grandland, Opel'in SUV ürün gamındaki daha büyük modellerden biri olarak Eylül 2026 fiyat listesinde yer alıyor. Hibrit motor ve e-DCT6 otomatik şanzımanla sunulan modelin Edition donanımı 2.850.000 TL, GS donanımı ise 3.050.000 TL tavsiye edilen anahtar teslim fiyatına sahip.

Grandland opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 7.000 TL Tüm Donanımlar
Grafik Gri 7.000 TL Tüm Donanımlar
Geri Görüş Kamerası 10.000 TL Edition
Konfor Paketi 50.000 TL Edition
Siyah Tavan 7.000 TL GS
Panoramik Açılabilir Cam Tavan 40.000 TL Tüm Donanımlar
Teknoloji Paketi 14.000 TL GS
Ultimate Paket 140.000 TL GS

Grandland Elektrik fiyatları - Ekim 2026

Opel Grandland Elektrik

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
157 kW Elektrik Edition 3.200.000 TL 2.485.000 TL
239 kW AWD Elektrik GS 4.220.000 TL 3.750.000 TL

Grandland Elektrik, Ekim 2026 fiyat listesinde Edition ve dört tekerlekten çekişli GS AWD olmak üzere iki farklı seçenekle yer alıyor.

Grandland Elektrik opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 7.000 TL Tüm Donanımlar
Grafik Gri 7.000 TL Tüm Donanımlar
Siyah Tavan 7.000 TL Tüm Donanımlar
Panoramik Açılabilir Cam Tavan 40.000 TL Tüm Donanımlar
Ultimate Paket 140.000 TL GS
Geri Görüş Kamerası 10.000 TL Edition

Kaynak: Opel

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