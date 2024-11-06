Opel'in kasım ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesi açıklandı. Marka bu ay sadece Crossland'e zam yaptı. Astra ile Mokka ise ucuzladı.

Alman otomobil devi Opel, kasım ayı güncel fiyat listesini paylaştı. Bu ay Astra ile Mokka'da indirim görüyoruz. Corsa'nın fiyatı değişmezken Crossland zamlandı. Peki Opel sıfır araba fiyatları ne durumda? Şimdi sizlere, Opel'in Kasım 2024 fiyat ve opsiyon listelerini sunacağız. Bu rakamların Opel'in internet sitesinden alındığını ve aylık olarak güncelleyeceğimizi belirtelim. Opel sıfır araba fiyatları - Kasım 2024 Model Ekim Başlangıç Fiyatı Kasım Başlangıç Fiyatı Corsa 1.075.900 TL 1.075.900 TL Crossland 1.099.900 TL 1.399.900 TL Astra 1.539.900 TL 1.459.900 TL Mokka 1.588.000 TL 1.449.900 TL Grandland 1.749.900 TL 1.749.900 TL Corsa fiyatları - Kasım 2024 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 75 HP, Benzinli Edition, Manuel 1.075.900 TL 1.2 100 HP, Benzinli Edition, Otomatik 1.298.900 TL 1.2 100 HP, Benzinli GS, Otomatik 1.358.900 TL 1.2 130 HP, Benzinli Ultimate, Otomatik 1.398.900 TL 100 kW, Elektrikli GS, Otomatik 1.395.900 TL Corsa opsiyon fiyatları - Kasım 2024 Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 15.000 TL Edition, Ultimate, GS Grafik Gri 6.000 TL Edition, Ultimate, GS Siyah Tavan 10.000 TL Ultimate, GS Panoramik Cam Tavan 23.000 TL GS Matrix LED far 30.000 TL Ultimate Crossland fiyatları - Kasım 2024 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 130 HP, Benzinli Essential, Otomatik 1.399.900 TL Crossland opsiyon fiyatları - Kasım 2024 Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 15.000 TL Essential 8" Multimedya Ekranı & Navigasyon 17.000 TL Essential Mokka fiyatları - Kasım 2024 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 130 HP, Benzinli Edition, Otomatik 1.449.900 TL 1.2 130 HP, Benzinli GS, Otomatik 1.711.900 TL 100 kW, Elektrikli Ultimate, Otomatik 1.600.900 TL Mokka opsiyon fiyatları - Kasım 2024 Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 15.000 TL Edition, GS, Ultimate Siyah Tavan 10.000 TL Edition Bold Pack 7.250 TL Ultimate, GS Astra fiyatları - Kasım 2024 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 130 HP, Benzinli Edition, Otomatik 1.459.900 TL 1.2 130 HP, Benzinli GS, Otomatik 1.737.900 TL 1.2 130 HP, Benzinli Ultimate, Otomatik 1.908.900 TL 115 kW, Elektrikli Ultimate, Otomatik 1.767.900 TL Astra opsiyon fiyatları - Kasım 2024 Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 15.000 TL Edition, GS, Ultimate Güvenlik Paketi 10.000 TL Edition Siyah Tavan 10.000 TL GS, Ultimate Grandland fiyatları - Kasım 2024 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 130 HP, Benzinli GS, Otomatik 1.749.900 TL 1.2 130 HP, Benzinli Ultimate, Otomatik 1.997.900 TL 1.5 130 HP, Dizel GS, Otomatik 1.997.900 TL 1.5 130 HP, Dizel Ultimate, Otomatik 2.093.900 TL Grandland opsiyon fiyatları - Kasım 2024 Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 15.000 TL GS, Ultimate Siyah Tavan 10.000 TL GS Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma

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