Opel'in kasım ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesi açıklandı. Marka bu ay sadece Crossland'e zam yaptı. Astra ile Mokka ise ucuzladı.
Alman otomobil devi Opel, kasım ayı güncel fiyat listesini paylaştı. Bu ay Astra ile Mokka'da indirim görüyoruz. Corsa'nın fiyatı değişmezken Crossland zamlandı.
Peki Opel sıfır araba fiyatları ne durumda? Şimdi sizlere, Opel'in Kasım 2024 fiyat ve opsiyon listelerini sunacağız. Bu rakamların Opel'in internet sitesinden alındığını ve aylık olarak güncelleyeceğimizi belirtelim.
Opel sıfır araba fiyatları - Kasım 2024
|Model
|Ekim Başlangıç Fiyatı
|Kasım Başlangıç Fiyatı
|Corsa
|1.075.900 TL
|1.075.900 TL
|Crossland
|1.099.900 TL
|1.399.900 TL
|Astra
|1.539.900 TL
|1.459.900 TL
|Mokka
|1.588.000 TL
|1.449.900 TL
|Grandland
|1.749.900 TL
|1.749.900 TL
Corsa fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.2 75 HP, Benzinli
|Edition, Manuel
|1.075.900 TL
|1.2 100 HP, Benzinli
|Edition, Otomatik
|1.298.900 TL
|1.2 100 HP, Benzinli
|GS, Otomatik
|1.358.900 TL
|1.2 130 HP, Benzinli
|Ultimate, Otomatik
|1.398.900 TL
|100 kW, Elektrikli
|GS, Otomatik
|1.395.900 TL
Corsa opsiyon fiyatları - Kasım 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|15.000 TL
|Edition, Ultimate, GS
|Grafik Gri
|6.000 TL
|Edition, Ultimate, GS
|Siyah Tavan
|10.000 TL
|Ultimate, GS
|Panoramik Cam Tavan
|23.000 TL
|GS
|Matrix LED far
|30.000 TL
|Ultimate
Crossland fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.2 130 HP, Benzinli
|Essential, Otomatik
|1.399.900 TL
Crossland opsiyon fiyatları - Kasım 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|15.000 TL
|Essential
|8" Multimedya Ekranı & Navigasyon
|17.000 TL
|Essential
Mokka fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.2 130 HP, Benzinli
|Edition, Otomatik
|1.449.900 TL
|1.2 130 HP, Benzinli
|GS, Otomatik
|1.711.900 TL
|100 kW, Elektrikli
|Ultimate, Otomatik
|1.600.900 TL
Mokka opsiyon fiyatları - Kasım 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|15.000 TL
|Edition, GS, Ultimate
|Siyah Tavan
|10.000 TL
|Edition
|Bold Pack
|7.250 TL
|Ultimate, GS
Astra fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.2 130 HP, Benzinli
|Edition, Otomatik
|1.459.900 TL
|1.2 130 HP, Benzinli
|GS, Otomatik
|1.737.900 TL
|1.2 130 HP, Benzinli
|Ultimate, Otomatik
|1.908.900 TL
|115 kW, Elektrikli
|Ultimate, Otomatik
|1.767.900 TL
Astra opsiyon fiyatları - Kasım 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|15.000 TL
|Edition, GS, Ultimate
|Güvenlik Paketi
|10.000 TL
|Edition
|Siyah Tavan
|10.000 TL
|GS, Ultimate
Grandland fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.2 130 HP, Benzinli
|GS, Otomatik
|1.749.900 TL
|1.2 130 HP, Benzinli
|Ultimate, Otomatik
|1.997.900 TL
|1.5 130 HP, Dizel
|GS, Otomatik
|1.997.900 TL
|1.5 130 HP, Dizel
|Ultimate, Otomatik
|2.093.900 TL
Grandland opsiyon fiyatları - Kasım 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|15.000 TL
|GS, Ultimate
|Siyah Tavan
|10.000 TL
|GS