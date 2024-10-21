Citroën markalı otomobillerin taşıdığı logonun aslında neyi anlatmak istediğini hiç merak ettiniz mi? Üst üste koyulmuş ters “V” harfine benzer şekillerin ardında nasıl bir anlam olabilir?

Logolar, markalar için oldukça önemli sembollerdir. Bizler bu logoların genellikle ne anlatmak istediklerine pek dikkat etmesek de aslında tahmin etmediğimiz anlamlar barındırırlar.

Gelin, Citroën logosunun detaylarına birlikte bakalım.

Citroën, sanayi işleriyle uğraşan Andre Citroën tarafından kurulan Fransız otomobil markasıdır.

Aslında Andre Citroën, bu marka ismiyle otomobil piyasasına adım atmadan önce dişli çarklar üretmekteydi. 1919 yılında ise otomobil üretimi yapmaya başlayan firma, aynı logoyu otomobillerde de kullanmaya devam etti.

Yani üst üste gelen şeritler veya bir başka deyişle üst üste duran “V” şeklindeki dişliler, Citroën firmasının ürettiği dişlilerden oluşmaktaydı. Ancak bu otomobil markasının logosu, yıllar içinde küçük de olsa bazı değişimlere uğradı.

Örneğin 1921-1936 yılları arasında logonun oval şekli, sarı şeritleri belirginleştiren mavi zemin üzerine altıgenle değiştirildi.

1930’ların başlarında da yeni yüzen motorları sembolize etmek amacıyla, Citroën markalı araçların çatısında yüzen kuğulu bir logo ortaya çıktı. 1969’da beyaz bir elipsin içinden sarı şeritler çıktı ve devamında da Citroën ismi mavi bir kareyle bütünleştirildi.

1985 yılından itibaren ise markanın imajını modernize etmek amacıyla kirişler, beyaza çevrilerek kırmızı bir karenin içine yerleştirildi. Citroën logosu, yine buna benzer küçük değişimlerle farklılaşarak bugünkü hâlini aldı.

Bu üst üste gelen şeritlerin ya da üst üste duran “V” şeklindeki dişlilerin, yıllardan beri marka logosu olarak korunması ve bugünlere dek gelmesinin sebebi ise aslında oldukça açık. Çünkü Andre Citroën’e göre bu logo, direkt olarak yaratıcılığı ve mükemmel tasarımı simgelemekte.

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