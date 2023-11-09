ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, platforma ve geliştirici araçlarına dün erişimde yaşanan periyodik sorunları doğrularken, bu sorunların nedeninin ise DDoS saldırıları olduğunu söyledi.

OpenAI trafindan geliştirilen ChatGPT'ye erişimde son 24 saatte periyodik olarak erişim sorunları yaşanıyor. Bazı kullanıcılar ChatGPT'nin şu anda kapasitesinin dolu olduğu mesajını alırken bazı kullanıcılar ise uygulamaya giriş yapamıyor. Konuyla ilgili olarak OpenAI'dan bir açıklama geldi.

ChatGPT, DDoS saldırısı altında

OpenAI CEO'su Sam Altman, ilk başta bu sorunun nedeni olarak platformun yeni özelliklerini göstermişti. Firmanın ilk geliştirici konferansında tanıtılan özelliklere beklentilerinden çok talep olduğunu söyleyen Altman, daha sonra bu sorunun giderildiğini duyurmuştu.

Açıklamanın ardından da zaman zaman kullanıcılar ChatGPT'ye API'sine erişimde zorluklar yaşadı. Daha sonra firma, açıklamasını güncelleyerek "DDoS saldırısını yansıtan anormal trafik örüntüsünden kaynaklı olarak" erişim sorunları yaşandığını belirtti. DDoS saldırılarının özünde, sunuculara başa çıkabileceklerinden daha fazla istek göndererek sistemi kilitleme çabası yer alıyor.

OpenAI, saldırının yapısı hakkında daha fazla detay paylaşmadı. TechCrunch'a göre saldırıyı, Anonymous Sudan üstlendi. Grubun isminde Sudan geçmesine rağmen araştırmacılara göre bu grup, Rusya destekli olarak çalışıyor. Daha önce de OpenAI'ın rakiplerinden Anthropic'in yapay zekası olan Claude benzer bir saldırıya maruz kalmıştı. İki saldırı arasında bir bağlantı olup olmadığı ise şu an için bilinmiyor.